1.54 調整：未知原因某些情況下win7任務列無法點首欄空白處用滑鼠選擇多列的問題，可選用設定中「另式RowSelect」避開。 調整：新增下載任務的視窗調大，並可以自行拉調大小 修正：Win10更新後無法使用Firefox右鍵外掛的問題
SMG主程式 1.53 (20160312) 修正：
1.5 Final
新增: 排序前確認選項
新增: 右下圖示顯示下載頻寬與速度比例條圖(要先到設定裡去設定下載頻寬)
修正: 調整Hint的位置,Hint內容改為移動滑鼠時才更新
修正: 已下載中複製註解-password值無作用問題
調整: 代理伺服器改成新增任務時自動選擇設為預設值的代理
1.5 beta2
新增: 已下載的右鍵選單增加用瀏覽器打開、複製載點、註解、註解Password值
新增: 定時重啟SMG功能
修正: 偏好設定裡的最大下載數變動，而主視窗的最大下載數不會跟著變動的問題
1.5 beta1
[論壇認證申請辦法變更]
若要變更或新申請論壇認證請參閱新規則，舊用戶不受影響
[重點新增功能]
[WinRAR相關]
1.WinRAR調用支援：請先在偏好設定中指定WinRAR執行檔完整路徑檔名，如果您安裝的是英文版，
「WinRAR關鍵字1」也要跟著修改，解壓縮時才能偵側當前壓縮檔是否解完，再進行解下個壓縮檔，
程式如果找不到「WinRAR關鍵字1」則只會等待大約6秒，就直接進行下個檔案的解壓縮。
2.「新增下載任務」-「自動註解設定」，設定後可將載點和解壓縮密碼一同選擇，再按下「下載編碼內容(SmartGet)」，
它會自動抓取並填入password=值，用以解壓縮。
3.檔名過濾功能，配合正則表達式過濾符合的檔名才解壓縮。
4.「使用註解title=的值當資料夾名(適用各別資料夾的解壓縮)」，類似password=，程式會自動抓取網頁的標題當作title的值，
此項目可以指定用title的值當解壓縮資料夾名。「自動註解設定」裡可以指定去除title裡的哪些字
5.「檔案自動搬到第一層資料夾(適用各別資料夾的解壓縮)」，如果解壓縮出來的檔案是一個資料夾，自動將裡面的檔案搬出到與該資料夾同層
提示:1.如果想要在title上面加上日期，或是對 title 和 password 做一些自訂的處理，可以自行修改dl_text.html，
(firefox的話改smgOverlay.js裡面 1428 那行)
2.password的表達式歡迎各自在討論區分享出來
[Proxy參數]
/proxy參數使用(可如論壇認證添加多組，但/proxy沒有限制數量)
條件1:不可用在編碼裡，要加在編碼外。
條件2:如果有用舊方式指定Proxy則/Proxy參數無效。
格式1:/proxy:username:password@host:port:type/ntlm/nocache
說明1:(1)type項目:HTTPGET、SOCKS4、SOCK4A、SOCKS5
(2)/nocache、/ntlm有需要時緊接在最後面，否則不用加
格式2:/proxy:完整檔案路徑
說明2:(1)檔案路徑為本機文字檔位置。文字檔內容為格式1的列表，一行一組，前面不用加"/proxy:"。
(2)文字檔用ANSI編碼存檔(BIG5)，勿用Unicode或UTF-8
(3)檔案路徑包含空格要加雙引號
註:讀入全部的proxy後會隨機挑選一個使用，想讓某組proxy使用的機率提高，可以把該組proxy重複多加入幾次
[.smgdl副檔名]
將載點或編碼用文字檔以UTF-8編碼存為.smgdl檔案，當點擊該檔時會自動讀取裡面的內容到新增下載頁面
[其它]
新增: 依圖示排序的按鈕改成下拉選單，有兩個項目「依圖示排序」、「依圖示選擇」
新增: 工具列新增可以MB為顯示大小單位的按鈕
新增: 「工具」-「正則表達式測試器」
新增: 新增以連線結果最後產生的檔名作為已下載過的判斷依據的選項
新增: 工具列新增可設定是否顯示3秒內均速按鈕
新增: POP3信件列表可以點擊各表頭進行排序
新增: 論壇認證測試工具，供論壇管理員測試論壇認證檔返回的結果以撰寫或修改認證檔
新增: 快速鍵移到最上「Alt+向左鍵」、移到最下「Alt+向右鍵」
新增: 狀態列顯示下載失敗、佇列數
新增: 自動替換「Windows XP 緊急停止.wav」音效
新增: /PAnswer參數可以指定下載密碼的答案，於自動下載時可用以預先回答下載密碼
新增: 「偏好設定」-「記憶體+虛擬記憶體用量超過時(MB)重新啟動SMG」
新增: 新增 /max2 參數(搭配/g2參數)可用以自行設定該次新增任務的同時下載最大值；於新增下載界面上的參數欄輸入/max會自動轉換成 /max2和/g2
新增: /Wait 參數可設定在任務開始前先等待多少秒數(如要做流量管制的話請以控制線數為優先)
新增: 新增任務頁面增加「加入到最上面」項目
新增: 「工具」-「定時關機」
新增: 「工具」-「循環重試」勾選項，可以在全部任務結束後，自動重新啟動下載失敗的任務
新增: 「循環重試次數上限」設定全部任務結束後，自動重試失敗任務的次數上限
新增: /IgnoreCookieDomain 參數可將所有收到的 Cookie 全部送出
新增: 新增下載視窗中, 參照頁的項目可以記憶
新增: 信箱匯入時可選是否略過重複信箱(以E-Mail地址為判斷依據)
新增: 在工具列加上調整下載線數的控制項
新增: 新增下載界面上「清除編碼參數」的按鈕可以清除所選連結中下載者自己添加的明碼參數
新增: 可以從郵件上傳的右鍵選單複製POP3連結(該連結只是由任務檔名和郵箱資料組合而成，不代表伺服器上檔案存在)
新增: 數值控件可以用滾輪調整數值
新增: 狀態欄顯示全部下載任務預估下載完成時間。公式: (選擇一個正在下載中的任務檔案大小*(正在下載數+佇列數))/當前總體速度
新增: 搜尋任務視窗增加「全部選取」按鈕，可將搜尋符合的結果全部選取
新增: 滑鼠移動到系統列圖示或拖曳區會顯示正在下載的任務訊息
新增: 可指定SMG流量的路由閘道<=由於沒有多網卡同時上網，暫時無法測試，使用情況請有用的人回報一下THX
修正: 使用/PreGet /PreHead /PrePost /PostToGetFile 時, /UA 參數失效的問題
修正: 按百分比排序結果不正確的問題
修正: 修正按shift選取任務時無法顯示選取數量的問題
修正: 避免當機後分類資料消失
變更: 如果載點不包含明碼 HTTP, 則「用瀏覽器開啟」偵測註解內容是否為網址, 是的話則用瀏覽器開啟它
變更: 加入任務除了註解和網址輸入區, 按下Enter即等於按下確定
變更: 使用BossKey隱藏SMG時右下圖示不顯示
變更: 搜尋任務時按下「Enter」即開始搜尋
變更: 可以外部設定 /max 值，例如編碼設定 /max:5，您可以設成小於5，但大於5則不作用
變更: 多個連結修改時也可以更改外部參數
變更: 依圖示排序的順序調整為「不啟動-下載中-下載失敗-下載完成-佇列中」
變更: 略過已存在檔案時，該檔案圖示變更為下載完成的圖示
變更: 網址格式「中文」自動轉換成「中文」
變更: 開放未編碼載點使用本機地址proxy及下載本機檔案
變更: 拿掉背景色設定功能
變更: Proxy設定合併
變更: 存檔路徑項目改由手動記憶
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