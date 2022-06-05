File Coffee

要分享檔案給朋友，卻找不到最快、最簡單的方式嗎？市面上雖然有許多免費空間網站，不過套路實在是太多了，像是有些要註冊會員才能分享，有些則要下載還要先進入對方免空網站，最近小編發現一個目前為止最好用的免費空間 File Coffee，免註冊、直接上傳及完成檔案分享，將連結直接貼給朋友就完成了，雖然單一檔案不能超過 15MB 有點小，不過這是它唯一的缺點，最重要的是沒有檔案存放日期限制，註冊會員還可以提升至 30MB，如果 30MB 還是不夠你用的話，你可以使用 Mirrored.to，一次幫你上傳檔案到 14 個免費空間。

傳檔案網站

進入 File Coffee 之後，直接把要分享的檔案上傳就可以了，舉凡常見的圖片、影片、文件、文字檔、PPT 等通通可以，檔案大小不要超過 15MB 就好了。檔案隱私的部份，File Coffee 伺服器儲存於德國，由荷蘭的 LNGZL 開發與管理。

免費圖床

上傳之後就可以看到分享網址啦，點擊下方按鈕來分享給朋友。

免費空間上傳

開啟下載連結後，可以直接看到檔案本人，圖片就會顯示圖片縮圖，影片顯示的就會是影片，音樂就直接是音樂，不用再回到網頁看廣告，要下載的話，直接點擊下載按鈕就會直接儲存到裝置上啦。

免費空間推薦

如果註冊會員後，可以獲得單檔 30MB 的福利，且沒有總容量限制，想上傳多少個就上傳多少個，還可以進入會員後來管理已上傳的檔案，整體來說相當方便，有需要的朋友連結放在下方，推薦收藏起來，未來就可以隨開即用喔。

傳送門：File Coffee

File Coffee – 免註冊單檔 15 MB 免空傳輸服務，可作為線上圖床與影片空間，可註冊免費會員進行檔案管理 相關文章

訪客留言

File Coffee – 免註冊單檔 15 MB 免空傳輸服務，可作為線上圖床與影片空間，可註冊免費會員進行檔案管理 參考資料

超過10MB以上的檔案，不能用Email寄的話，如何傳給對方？ – 重灌狂人
使用限制：單檔100MB以內 檔案留存： 3天 當然，任何檔案上傳上去都有被挖出來的可能，雖然他已經將下載網址用亂七八糟的數字排列了，如果你還是會擔心的話，可以先用壓縮軟體將檔案加密碼壓縮 ， 這樣就算有人拿到了檔案，沒有密碼還是無法瀏覽或取用裡面的文件或資料的。
免費空間
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免空 - 免費資源網路社群
透過這個免費空間可分享單檔最大30 MB，在沒有註冊時容量無限，不過檔案只會保存5 天，也有下載次數限制，穩定性和速度方面完全沒有問題。
免費空間 - 頁38，共40 - 免費資源網路社群
File2.ws – 簡單的小型 15MB 免費空間，無須註冊、驗證碼或下載倒數！. File2.ws 提供免費 檔案儲存空間 ，最大可上傳單檔 15MB 以下的檔案，支援的格式包括圖片、音樂、文件、原始碼、網頁、壓縮檔或是影片等等，大部分的檔案應該都可以上傳。. 在將檔案上傳後 ...
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