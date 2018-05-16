Google 新推出的 Google One 服務，正式取代 Google Drive 的服務，不變的是一樣具備有免費 15GB 的免費空間，而 1TB 的方案取消直接升級 2TB，2TB 的空間容量每月只要 9.99 美元，10TB 的容量每月 99.99 美元，20 TB 每月 199.99 美元與 30TB 每月為 299.99 美元，我覺得對一般使用者來說或許沒差，因為 15 GB 很夠用啦！對於原本 1TB 付費方案的用戶，空間可多了一倍唷！
官方資訊：Google One 一開始不會全面開放使用。如果你是付費雲端硬碟儲存空間方案用戶，系統將於接下來幾個月內將你自動升級至 Google One。
Google One 會提供 100 GB ($1.99 美元/月)、200 GB ($2.99 美元/月) 及 2 TB ($9.99 美元/月) 的儲存方案，但儲存空間大於 2TB 的方案將不會改變計費方式 (現有的 1 TB 雲端硬碟方案將全部免費升級至 2 TB)。
針對付費版Google Drive服務，Google稍早宣布將採用全新Google One服務名稱，並且提供100GB至30TB全新付費方案，其中包含每月3美元可使用200GB容量，每月10美元即可使用2TB容量，甚至針對現有1TB儲存容量用戶免費升級至2TB容量。 而原本免費提供15GB儲存容量的Google Drive服務，基本上仍會包含在一般Google帳號服務內，此次...
https://one.google.com/getupdates
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