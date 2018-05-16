針對付費版Google Drive服務，Google稍早宣布將採用全新Google One服務名稱，並且提供100GB至30TB全新付費方案，其中包含每月3美元可使用200GB容量，每月10美元即可使用2TB容量，甚至針對現有1TB儲存容量用戶免費升級至2TB容量。 而原本免費提供15GB儲存容量的Google Drive服務，基本上仍會包含在一般Google帳號服務內，此次...