Yam Display 免費 Mac 螢幕延伸器，讓舊 iPad 成為 Mac 的第二個螢幕！

2018-05-15 13:08:39 9M87
Yam Display 螢幕延伸 Mac

一個電腦螢幕不夠用？常常在工作上，要用電腦處理太多事情，事情一多視窗也跟著多，有時候只有一個螢幕真的會抓狂，因為畫面真的亂到不行啊，今天要跟大家分享一款 iPad 螢幕延伸器「Yam Display」，可以把舊 iPad 拿來廢物利用物盡其用，讓它成為電腦的第二個螢幕，大部份市面上的延伸螢幕 App 都是需要收費的，而今天這款也要跟大家提醒，是免費下載使用沒錯，但是打開後會有一個 7 分限制，每 7 分鐘就會有一個中斷，點擊後可以繼續使用無上限，如果不想被中斷的話，就要付費升級囉！


Yam Display 螢幕延伸 Mac
△ 首先我們準備的是，在 Mac 及 iPad 中安裝好 Yam Display，載點都在下方幫大家準備好囉，安裝好之後可以在 Mac 上方工具列看到 Yam DisPlay 的小小圖示。

iPad 螢幕延伸 Mac

△ 此時也同時打開 iPad 裡面的 YamDisplay，並插上 USB 連接電腦，這時候延伸螢幕就會在 iPad 上出現了，但是先等等，先完成一些基本的設定，找到 Yam Diasplay 圖示點擊，下方有個 Display Arrangement，有上下左右的選項，根據擺放 iPad 的方向不同，選擇對應的設定，iPad 若擺在電腦右邊就選擇 Right 以此類推。

Mac 第二個螢幕 延伸螢幕

△ 接著也有畫質可以選擇，預設的是 1366 x 1024，我覺得滿夠用的了，對於眼睛比較挑惕的人可以選擇 1366 x1024 或更高的選項。此外下方也有個 Frame Rate 可以調整到 30 FPS 或 60 FPS，30 FPS 是比較省電，60 FPS 的話是比較順暢，如果電腦是插著電源的情況下，還是推薦 60 FPS 囉～

Yam Display 螢幕延伸 Mac

△ 登愣，DIY 延伸螢幕完成，這樣就不用再額外花錢買第二個螢幕，非常適合對照性質的作業，就不用切換視窗，或是螢幕切個的小小的，螢幕已經夠小了，再切割還能看嗎！重點是我個人覺得最方便的是，iPad 式觸控螢幕，可以直接用手控制 Mac 的視窗！雖然說很方便，但之前沒有觸控操作過，還是需要一點時間適應ＸＤ

iPad 觸控手勢操作：
- 一根手指單點，點擊。
- 一根手指（或兩根手指）滑動，滾動。
- 一根手指長按並滑動，拖動。
- 一個手指雙擊，雙擊。
- 兩個手指點擊，滑鼠右鍵（內容）。
- 兩個手指雙擊，智慧縮放。
- 兩根手指旋轉，旋轉內容。
- 兩根手指滑動，後退/前進。
- 兩根手指縮放：螢幕或 App

https://yamdisplay.com/

Mac 端下載：
YamDisplay.dmg（官方下載）
YamDisplay.dmg（MediaFire下載）
YamDisplay.dmg（Rapidgator下載）
YamDisplay.dmg（YunFile下載）
YamDisplay.dmg（本站下載）
檔案下載：1.04 MB

iPad 端下載： Yam Display（App Store下載）
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