使用Syncthing搭建自己的私人网盘 Syncthing 是一款开源免费跨平台的文件同步工具，是基于 P2P 技术实现设备间的文件同步，不懂得可以问下搜索引擎。 本期教程是教你如何搭建远程服务，与本地服务配合，达到文件实时备份的目的。

Syncthing Syncthing 最大的特色是采用了与 Resilio Sync (BitTorrent Sync) 类似的 P2P 分布式技术，无需中心 服务器，即可让多台设备互相实时同步文件，用过 Resilio Sync 的朋友都明白这种 同步 方式的优势了。 它们两者的实现方式很相似，区别是 Resilio 属于商业软件，需付费使用，在国内也已被土啬，而 Syncthing 不仅 完全免费且开源，相比 Resilio 还增加了「文件版本控制」、「单向同步」等堪称杀手级的功能特性。

Syncthing 1.29.5 for Docker : 軟體王2025 Syncthing 是免費的開源的檔案同步軟體，使用P2P 技術透過共享資料夾將兩個或多個設備（PC、Mac、Android 手機甚至NAS 硬碟）直接連結在一起，只要每台PC 都打開並連接到 ...

Syncthing开源免费跨平台的文件同步工具 1.NextCloud与Seafile对比使用-NextCloud各项全能 Seafile优势突出 2.ZFile自建免费公共网盘服务-支持阿里云OSS,OneDrive,FTP,S3协议等云存储 3.目录列表程序整理汇总-OneDrive,阿里云盘,GoogleDrive等各大网盘目录列表程序 PS：更新记录。 在「cnblogs.com」查看更多資訊 1.1 Windows 对于Windows系统，可以直接安装官方提供的安装包：SyncTrayzor，下载地址：https://github.