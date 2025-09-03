Syncthing 2.0.4 免 Dropbox、Google Drive 打造自己的雲端同步資料夾
- 家長與學生的好幫手
小明在學校用 Chromebook 寫報告，下課回家後直接打開家裡的桌機，報告檔案早就同步完成，不需要再用 USB 或 Email 傳來傳去。爸媽也能同步資料夾，看到小孩的學校進度或成績單。
- 手機相簿自動備份神器
假如你常用手機拍照，卻懶得把照片傳到電腦或硬碟備份。用 Syncthing 把手機和家裡電腦同步連上，只要手機連上 Wi-Fi，照片就會自動備份到電腦，不用再怕手機爆容量或資料遺失。
- 獨立工作者的完美搭檔
阿美是一位自由接案設計師，她在工作室用筆電設計、在家裡用桌機修圖，Syncthing 自動幫她把專案資料夾同步。就算哪天筆電壞掉，她在家裡也有一份最新的備份，完全不慌。
- 情侶或家庭共享資料更甜蜜
你可以跟伴侶共享一個資料夾，裡面放照片、影片、旅遊行程。只要雙方的手機或電腦裝了 Syncthing，彼此更新的檔案都會即時同步，紀錄生活點滴超方便。
Syncthing 安全嗎？資料傳輸全程 TLS 加密，外人無法偷看 不經過任何第三方伺服器，每個裝置都有獨立的身份驗證碼，需雙方授權才可同步，可設定「唯讀同步」防止重要資料被誤刪或覆蓋。基本上點對點就是最基礎的保障，而且要同步的電腦都必須執行 Syncthing 這款工具，開啟後就是個小小的伺服器，處理你要同步的檔案唷！https://syncthing.net免安裝版：
Syncthing 2.0.4.7z（1DRV下載）
Syncthing 2.0.4.7z（RAPIDGATOR下載）
Syncthing 2.0.4.7z（MEDIAFIRE下載）
Syncthing 2.0.4.7z（GOOGLE下載）
Syncthing 2.0.4.7z（MEGA下載）
檔案大小：8.43 MB