Syncthing 2.0.4 免 Dropbox、Google Drive 打造自己的雲端同步資料夾

相信大家都有使用過 Dropbox、Google Drive、OneDrive 等等雲端工具，能設定雲端同步資料夾真的太方便，重要檔案再也不用隨身碟帶著走，放在雲端資料夾隨時可以取用！但是我相信也有不少人不相信雲端，檔案只要上雲端就是有風險，這時候就可以使用 Syncthing 這款免費的同步工具，算是打造自己建立的雲端，這是一款免費、開源、去中心化的檔案同步工具，讓你不需要靠 Dropbox、Google Drive 這類雲端服務，也能在家中或辦公室建立屬於自己的「私人雲」。

什麼是 Syncthing？

簡單來說，Syncthing 就像一個能「自己架設的 Dropbox」，但資料永遠不會經過第三方伺服器，只有你的裝置彼此同步，資料傳輸全程加密，超安全、超私密。

他的運作是一個點對點（P2P）同步工具，只要安裝在兩台以上的裝置上，不管是 Windows、Mac、Linux 就可以隨時隨地自動同步檔案。手機目前支援 Android 可以安裝 Syncthing-Fork 來達成，iOS 目前還不支援使用。

Syncthing 可以使用的情境

  • 家長與學生的好幫手
    小明在學校用 Chromebook 寫報告，下課回家後直接打開家裡的桌機，報告檔案早就同步完成，不需要再用 USB 或 Email 傳來傳去。爸媽也能同步資料夾，看到小孩的學校進度或成績單。
  • 手機相簿自動備份神器
    假如你常用手機拍照，卻懶得把照片傳到電腦或硬碟備份。用 Syncthing 把手機和家裡電腦同步連上，只要手機連上 Wi-Fi，照片就會自動備份到電腦，不用再怕手機爆容量或資料遺失。
  • 獨立工作者的完美搭檔
    阿美是一位自由接案設計師，她在工作室用筆電設計、在家裡用桌機修圖，Syncthing 自動幫她把專案資料夾同步。就算哪天筆電壞掉，她在家裡也有一份最新的備份，完全不慌。
  • 情侶或家庭共享資料更甜蜜
    你可以跟伴侶共享一個資料夾，裡面放照片、影片、旅遊行程。只要雙方的手機或電腦裝了 Syncthing，彼此更新的檔案都會即時同步，紀錄生活點滴超方便。

Syncthing 安全嗎？資料傳輸全程 TLS 加密，外人無法偷看  不經過任何第三方伺服器，每個裝置都有獨立的身份驗證碼，需雙方授權才可同步，可設定「唯讀同步」防止重要資料被誤刪或覆蓋。基本上點對點就是最基礎的保障，而且要同步的電腦都必須執行 Syncthing 這款工具，開啟後就是個小小的伺服器，處理你要同步的檔案唷！

https://syncthing.net

免安裝版：
Syncthing 2.0.4.7z（1DRV下載）
Syncthing 2.0.4.7z（RAPIDGATOR下載）
Syncthing 2.0.4.7z（MEDIAFIRE下載）
Syncthing 2.0.4.7z（GOOGLE下載）
Syncthing 2.0.4.7z（MEGA下載）
檔案大小：8.43 MB

2025 取代 Dropbox！Syncthing 免費開源同步工具全指南
哇哇
哇哇
2025-09-03
All Posts

