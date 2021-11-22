星巴克咖啡太傷錢包喝不下去？最近 7-11 推出「愛 Sharing 活動」請你免費喝 CITY CAFE / 現萃茶，活動期間 11/13~12/10 前往活動網站，寄送「旅行賀卡」單元分享任一賀卡，就可獲得 i 禮贈序號，得於活動期間至現萃茶販售門市兌換本活動指定飲料 1 杯，活動期間每組 Facebook 帳號限兌換一次，每日限量 1,500 杯，贈完為止，大家趕快寄送電子賀卡給朋友，順便領免費 7-11 咖啡吧。

要如何領取免費 CITY CAFE / 現萃茶？進入「愛 Sharing」活動首頁後，請先用 FB 快速登入，並左側點擊「寄送旅行賀卡」。

按下「立即啟程」。

第一步選擇賀卡地點，有台北到阿姆斯特丹、曼谷、新加坡等，選擇完畢後點擊下一步。

接著輸入寄件人、收件人名稱按下下一步。

輸入電子賀卡內容後，右邊還有貼圖可以插入電子賀卡中，可以移動到卡片任何位置上。

電子賀卡設定完成後，點擊左下方的「FB 分享」就可以獲得免費咖啡的領取資格啦。

分享完成後，會自動跳出上方畫面，很可惜每日限量 1500 杯，小編完成任務的當下已經被兌換完畢啦，只能改天再來。

如果你很幸運地有領到咖啡，可以到活動網站「我的雪鈴金幣」單元 → 兌換紀錄 → 查看序號，這裡就可以找到兌換序號囉，發放形式為 i 禮贈序號，請務必於期限內兌換完成，逾期則無法領取，以下是每週領取的飲料及兌換時間：

