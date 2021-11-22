711 免費咖啡

星巴克咖啡太傷錢包喝不下去？最近 7-11 推出「愛 Sharing 活動」請你免費喝 CITY CAFE / 現萃茶，活動期間 11/13~12/10 前往活動網站，寄送「旅行賀卡」單元分享任一賀卡，就可獲得 i 禮贈序號，得於活動期間至現萃茶販售門市兌換本活動指定飲料 1 杯，活動期間每組 Facebook 帳號限兌換一次，每日限量 1,500 杯，贈完為止，大家趕快寄送電子賀卡給朋友，順便領免費 7-11 咖啡吧。

CITY CAFE 免費兌換

要如何領取免費 CITY CAFE / 現萃茶？進入「愛 Sharing」活動首頁後，請先用 FB 快速登入，並左側點擊「寄送旅行賀卡」。

CITY CAFE 免費兌換

按下「立即啟程」。

CITY CAFE 免費領

第一步選擇賀卡地點，有台北到阿姆斯特丹、曼谷、新加坡等，選擇完畢後點擊下一步。

愛 Sharing

接著輸入寄件人、收件人名稱按下下一步。

現萃茶 免費兌換

輸入電子賀卡內容後，右邊還有貼圖可以插入電子賀卡中，可以移動到卡片任何位置上。

愛 Sharing

電子賀卡設定完成後，點擊左下方的「FB 分享」就可以獲得免費咖啡的領取資格啦。

限時免費咖啡

分享完成後，會自動跳出上方畫面，很可惜每日限量 1500 杯，小編完成任務的當下已經被兌換完畢啦，只能改天再來。

愛 Sharing

如果你很幸運地有領到咖啡，可以到活動網站「我的雪鈴金幣」單元 → 兌換紀錄 → 查看序號，這裡就可以找到兌換序號囉，發放形式為 i 禮贈序號，請務必於期限內兌換完成，逾期則無法領取，以下是每週領取的飲料及兌換時間：

  • 第一週 2021/11/13 09:00~2021/11/19 23:59 CITY CAFE 中杯熱美式咖啡乙杯 ( 每日限量 1,500 杯，贈完為止)，限 2021/11/26 23:59 前兌換完畢。
  • 第二週 2021/11/20 09:00~2021/11/26 23:59 CITY CAFE 中杯熱美式咖啡乙杯(每日限量 1,500杯，贈完為止) ，限 2021/12/03 23:59 前兌換完畢。
  • 第三週 2021/11/27 09:00~2021/12/03 23:59 現萃茶 熱經典純奶茶乙杯(每日限量 1,500 杯，贈完為止)，限 2021/12/10 23:59 前兌換完畢。
  • 第四週 2021/12/04 09:00~2021/12/10 23:59 現萃茶 熱經典純奶茶乙杯(每日限量 1,500 杯，贈完為止)，限 2021/12/17 23:59 前兌換完畢。

活動網站：愛 Sharing 活動網站

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