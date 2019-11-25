星光好友分享日

星期一上班提不起勁嗎？星巴克總是不會讓我們失望，星巴克買一送一又來啦，於 11/25、11/25 連續兩天，推出「星光好友分享日」活動，從下午 4 點到晚上 8 點止，到星巴克消費享有買一送一優惠，趁著下班前，揪同事一起來喝杯咖啡吧！

星光好友分享日活動：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1451

注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。
2.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
3.優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，並且依各門市現貨為準。
4.不參與活動門市：機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、其他(龍門、大英、典藏101、101 35F、漢中、洄瀾、板橋車站、世貿一館、西螺、台北時代門市)、車道服務及新開幕一個月內門市。
5.本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

星光好友分享日活動：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1451

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