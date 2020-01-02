2020 第一天大家都怎麼過呢？星巴克在新的一年第一天，就推出「新年擁抱星巴克」活動，從 1/1~1/5 連續五天，到店裡消費，星巴克招待第二杯半價，新的一年趕快揪親朋好友到星巴克喝起來吧！另外還可以搭配 LINE Pay 兌換熊大或莎莉手機支架

新年擁抱星巴克活動：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1480

注意事項：活動日期 2020/1/1~2020/1/5活動期間 11:00~20:00 到店購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即可享第二杯半價優惠。

1. 每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2. 折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3. 優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶系列飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。每杯原價購買的飲料可加20元升級為燕麥奶，好友分享優惠獲贈的飲料，亦可加20元升級為燕麥奶。

4. 機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠。

5. 本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

新年擁抱星巴克活動：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1480