星巴克第二杯半價

2020 第一天大家都怎麼過呢？星巴克在新的一年第一天，就推出「新年擁抱星巴克」活動，從 1/1~1/5 連續五天，到店裡消費，星巴克招待第二杯半價，新的一年趕快揪親朋好友到星巴克喝起來吧！另外還可以搭配 LINE Pay 兌換熊大或莎莉手機支架

新年擁抱星巴克活動：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1480

注意事項：
活動日期 2020/1/1~2020/1/5
活動期間 11:00~20:00 到店購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即可享第二杯半價優惠。

1.　每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。
2.　折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
3.　優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶系列飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。每杯原價購買的飲料可加20元升級為燕麥奶，好友分享優惠獲贈的飲料，亦可加20元升級為燕麥奶。
4.　機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠。
5.　本公司保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

新年擁抱星巴克活動：https://www.starbucks.com.tw/stores/allevent/show.jspx?n=1480

星巴克新年擁抱星巴克活動， 1/1~1/5 第二杯半價 相關文章

訪客留言

星巴克新年擁抱星巴克活動， 1/1~1/5 第二杯半價 參考資料

ㄚ翔專業投資理財安心服務網 :: 痞客邦 :: - Pixnet
聰明與智慧的差異 沒有智慧的頭腦，就像沒有蠟燭的燈籠。 俄國文學家列夫•尼古拉耶維奇•托爾斯泰 某家公司為了賑災，要求每個部門都發動捐款活動。各部門主管之間產生一種很微妙的競爭心態，大家都希望自己領導的部門是捐款最多的。
PChome 個人新聞台
全球最大速食連鎖餐廳麥當勞公司（McDonald&#39;s）公布優於預期的7月全球同店銷售，主因是精打細算的消費者增加到平價餐廳消費，加上新的低價漢堡和濃縮咖啡McCafe刺激銷售。麥當勞10日公布7月全球同店銷售（開張至少13個月的商店銷售）較去年同期增加4 ...
星巴克十月買一送一又來啦！只有一天請把握機會- 蘋果仁- 你的 ...
星巴克Starbucks 十月份的買一送一活動即將開始！這次的活動名稱為《品味秋天好友分享日》，在這個天氣漸涼的秋天，與三五好友約一約，一起到&nbsp;...
【星巴克買一送一】4 月大放送！超多天都有買一送一 ... - 蘋果仁
另外買一送一優惠還不只有今天，整個四月足足就有五天！ ... 到「星巴克數位門市」參加刮刮卡抽獎活動，就有機會獲得買一送一好友分享券！類似的活動先前也辦過，中獎機率並不低，大家可要把握四月連續21 天的優惠活動囉！
星巴克優惠又來囉！新年擁抱星巴克，連續五天全台門市第二杯 ...
18 小時前 - 2020新年快樂！新年第一天星巴克就推出優惠活動給大家～ 新年擁抱星巴克，自元旦起到2020/1/5，連續五天全台門市第二杯半價(點我加入台南&nbsp;...
一周市场回顾与展望：贸易利好促股市走高，下周美企财报爆点在哪_ ...
... 摩根大通、美银和富国银行2018年总利润达到1115亿美元，史上首次突破1000亿美元大关。 ... 目前英国国内呼吁第二次公投的声音越来越多，苏格兰民族党、绿党和自由民主党在致 ... 美国将公布1月18日当周MBA抵押贷款申请活动指数。 ... 美股因特尔、西部数据、星巴克及包括美国航空、西南航空在内的一众航空股将公布财报，&nbsp;...
快把握！星巴克「買一送一」今日限定4小時 還有機會刮中100杯！ | 旅遊 | 聯合新聞網
2019/4/23 · 星巴克推出「星光好友分享日」受到消費者喜愛，據官網公布資訊，本月在23日還有一次買一送一優惠，但限定當日下午4點開始的4小時內，購買任兩杯容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，該活動每人每次至多買二送二，飲料 ...
星巴克買一送一活動又來啦！慶祝五一勞動節，買一送 ... - 蘋果仁
星巴克買一送一. 不管明天有沒有放假，今天都可以透過買一送一活動好好慰勞一下自己；這次星巴克的活動只有一天，要趕緊把握機會喔！
星巴克買一送一：11月兩次咖啡買一送一優惠告訴你 ... - 蘋果仁
如果錯過了週五的買一送一，接下來11 月與12 月，到星巴克門市之前別忘了先 ... 以下就這兩個活動分別介紹，大家可以把握機會到門市揪好友買一送一啦！ ... 活動只有一天，從早上11 點到晚上8 點，下班或午休時趕緊把握機會囉！
星巴克買一送一！就是今天(1017)！ - 省很大優惠生活情報網
這次的活動名稱為《品味秋天 好友分享日》，在這個天氣漸涼的秋天，與三五好友約一約，一起到星巴克享用買一送一的咖啡優惠吧！這次的活動於 2018/10/17（三）早上 11 點至晚上 8 點，僅有一天而已，請記得把握機會喔！