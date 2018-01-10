星巴克 Starbucks 新年星體驗人人有獎，抽中免費咖啡機率激增

2018-01-10 16:41:35 9M87
星巴克新年星體驗

星巴克從 1 月 10 號到 1 月 21 號推出為期 17 天的新年星體驗活動，去年沒有抽到的話，一定要在 2018 新的一年雪恥一下，每人一天有一次抽獎機會，如果沒中的話隔天可以繼續抽，總共 17 次機會（如果只用一個帳號的話），抽獎頁面中是一串長長的鞭炮，點擊之後象徵點燃鞭泡，還有個小動畫，剛剛竟然只抽到糕點兩件 88 折，給我買一送一啊！然後這次比較值得注意的是，抽到的優惠使用期限只有 3 天，抽到當天馬上可以使用！

星巴克新年星體驗活動頁面：https://event.12cm.com.tw/starbucks/campaign/cny/

星巴克
△ 進入活動頁面後，使用臉書、Google、Yahoo 其中一個帳號參加。（提示：一個帳號抽一次，懂的人應該會懂ＸＤ）

星巴克買一送一

△ 點擊「立即點燃你的幸運驚喜」

星巴克新年星體驗

△ 抽獎頁面，鞭炮都可以點（包括鞭炮頭），點擊後就代表抽獎，下好離手～

星巴克新年星體驗

△ 果然沒辦法第一次就中！

星巴克優惠

△ 每天登入抽獎的優惠會顯示在專屬優惠，如果沒抽到的朋友再接再厲囉！兌換日期為抽到當天開始算起三天的時間。

星巴克新年星體驗活動頁面：https://event.12cm.com.tw/starbucks/campaign/cny/
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