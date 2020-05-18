你是 7-11 的常客嗎？今天又有好消息要跟大家分享啦，自從上次 7-11 推出振興優惠券後，獲得許多好評，因此 7-11 又再度加碼推出振興優惠券 2.0，即日起到 6/2 前，只要用手機秀出條碼，就可以享有優惠，共有完整 56 項優惠，能夠讓大家現省 2190 元，還有 28 項 7-11 組合餐，每餐更可以直接省 30 元！若你常喝 7-11 咖啡的話，此次也推出星巴克 ( 統一關係企業 ) 大杯美式第二杯半價的優惠 ~ 你也可以參考：星巴克買一送一連續 14 天，5/24 前都有效

組合餐最高省30元

7-11 組合餐一共有 15 項優惠，分別有：



指定義大利麵、燴飯、便當 ( 任選一款 ) + 每日 C 100% 柳橙汁 / 葡萄綜合果汁 310ml 現折 30 元 ( 擇一 )

指定義大利麵、燴飯、便當 ( 任選一款 ) + 德記洋行烏龍茶 / 烏龍鮮綠 320ml 現折 20 元 ( 擇一 )

指定義大利麵、燴飯、便當 ( 任選一款 ) + 北緯 64 度北歐咖啡 - 冰島特調 / 芬蘭拿鐵 300 ml 現折 20 元 ( 擇一 )

指定義大利麵、燴飯、便當 ( 任選一款 ) + 初鹿牧場煉乳麥芽牛乳現折 20 元

指定義大利麵、燴飯、便當 ( 任選一款 ) + 泰山冰鎮檸檬紅茶 / 芭樂綠茶葡萄鮮冰茶 650 ml 現折 15 元 ( 擇一 )

指定義大利麵、燴飯、便當 ( 任選一款 ) + 光泉茉莉蜜茶 / 茉香柚茶 400 ml 現折 15 元 ( 擇一 )

石安牧場溫泉蛋 2 件 79 元 ( 原價 2 件 92 元 )

石安牧場茶葉蛋 2 件 66 元 ( 原價 2 件 72 元 )

買 1 送 1 專區

第二件 10 元、20 元專區

超人氣美食優惠

CITY 系列優惠

關係企業優惠

傳送門：完整 56 項振興優惠券下載