行政院所推出的振興三倍券即將在 7/1 開跑，多種領取方式讓大家霧煞煞，各家銀行、信用卡、電子支付也紛紛加入搶券戰局，推出各種優惠，到底三倍券優惠怎麼領最划算？這邊小編幫大家整理三倍券信用卡優惠、電子支付優惠及電子票證優惠懶人包，讓大家的三倍券價值絕對超過三倍，領三倍券之前，趕快來看看怎麼領最划算吧！三倍券使用限制你可以參考：振興經濟三倍券買 1000 送 3000 正式定案，7/1 預購超商及郵局購買懶人包
三倍券信用卡優惠
|銀行
|優惠內容
|臺灣銀行
|- 三倍券綁定臺銀實體信用卡加碼 200 元
- 綁定台灣 Pay 臺銀信用卡享最高 700 元回饋
- 新戶刷滿 3500 送西堤即享券
- 活動內容詳臺銀官網
|臺灣土地銀行
|
- 三倍券加碼 200 元限量 1 萬名
|合作金庫
|- 滿 3,000 元送 200 元，滿 5,000 元再送 100 元
- 回饋金選信用卡帳戶者加碼送 50 元
- 再加碼享 5% 現金回饋，詳見合庫官網
|第一銀行
|- 達標本行加碼回饋 300 元，搭配一銀信用卡振興趣八大類行銷活動最高回饋 35.3%
|華南銀行
|- 振興三倍券，首選華南信用卡，早鳥綁定三倍券享最高 350 元刷卡金回饋
- 新戶申辦再加碼500元刷卡金回饋
|彰化銀行
|上海商銀
|- 上銀鈔錢部署，振興加碼 10%
- 7/15~7/31 消費累積符合滿 NT$3000，前 5000 名卡友，可享額外 NT$200 回饋金
- 詳情請上上海銀行官網
|台北富邦
|- 振興選富邦 7/1~8/31 綁定LINE Pay 滿額最高回饋 10%(限量)
- 7/1~7/31 J卡新戶(需為LINE POINTS卡別) 獨享 4 倍券優惠
|國泰世華
|- 指定期間內，於7-Eleven、屈臣氏、康是美、遠東SOGO百貨..等通路刷卡消費滿額，最高享 16.7% 回饋
|高雄銀行
|- 消費符合資格者加碼 300 元
- 符合新戶首刷禮條件者再享 300 元。 指定通路消費最高回饋5%。
|兆豐銀行
|- 振興券綁兆豐信用卡．享國旅 6% 回饋、臺灣吧登機箱等4 大好康．最高回饋 19.9%
|花旗銀行
|- 於 7/15~9/30 間完成花旗信用卡綁定振興三倍券活動並完成回饋條件者，期間扣除振興三倍券 3000 元消費後之新增消費可享 7% 刷卡金回饋，回饋上限 350 元，限5萬名
- 8/31 前新戶申辦花旗現金 PLUS 卡，刷滿額再享新戶禮刷卡金 1000 元
- 活動內容條件請詳花旗活動網頁
|臺灣中小企業銀行
|渣打銀行
|- 全新申辦渣打信用卡客戶：刷卡消費滿NT$3,000，除振興三倍券 NT$2,000 回饋金，渣打加碼回饋最高 NT$1,500 刷卡金
- 既有渣打信用卡客戶：刷卡消費滿 NT$3,000，除振興三倍券 NT$2,000 回饋金，渣打加碼回饋 NT$100 刷卡金。
- 詳細活動內容及注意事項請以本行網站公告為準
|台中商業銀行
|- 新戶申辦指定卡別，可額外再獲首刷禮ｉｂｏｎ３００元、滿額加碼禮『刷卡金５００元』或『空氣清淨機』喔
|滙豐銀行
|- 8月底前 1.5 萬名新／舊戶綁定刷滿 3 千元享額外回饋 3 百元
|臺灣新光商業銀行
|- 限前 1 萬 5 千名登錄綁定卡友且 9/30 前符合振興三倍券回饋資格者，於 7/1~9/30「單筆刷滿3,000元」即享加碼回饋 330 元刷卡金。(每人限回饋乙次)
|陽信商業銀行
|- 綁卡成功符合振興方案加贈１佰刷卡金
- 另新戶辦指定卡別滿２仟送３佰，且線上申辦再抽 iPhone 等大獎。
|三信商業銀行
|- 三信商銀信用卡振興消費刷卡享１％現金回饋
|中華郵政
|- 振興三倍券，綁定郵政 VISA 金融卡加碼 300 元(限達成滿額前90,000名)。
- 活動期間：2020/7/15~12/31"
|聯邦商業銀行
|- 綁定聯邦卡早鳥加贈３百元，新戶最高享 35％
- 網路預購紙本振興券刷聯邦最高４％ 回饋
- 活動限量名額詳聯邦網站
|遠東國際商業銀行
|- 振興你的三倍券 綁定遠銀卡加倍贈 ＨＡＰＰＹ ＧＯ 點數，刷卡滿３０００元點數最高１４倍
- 新戶加碼點數最高３０倍
|元大商業銀行
|- 刷鑽金卡且符合振興三倍券方案者，最高回饋 150 元(含原回饋)，限2萬名，來電客服再享3期0利率。
|永豐商業銀行
|- 振興消費刷永豐最高回饋 18%～刷卡三千送三百、幣倍卡再加碼最高8%！
- 現金回饋JCB卡預購實體券享6%。
|玉山商業銀行
|-【數位券綁定禮】享１％ 同享卡片、通路回饋
-【紙本券預購禮】享２％
-【新戶首刷禮】刷３,０００最高可領３,０００
|凱基商業銀行
|- 綁定凱基卡享最高1,100元刷卡金
- 好禮一：刷滿3,000加碼 300 元
- 好禮二：行動支付享最高 300 元
- 好禮三：指定卡別新戶享首刷禮 500 元
|星展(台灣)商業銀行
|- 星展振興計畫 最高享NT$1,888回饋
- 1.新戶辦星展卡 享最高 NT$1,088 回饋
- 2.全卡友刷卡滿NT$3,000最高回饋 NT$800
- 3.天天發萬元刷卡金
|台新國際商業銀行
|- 振興三倍券綁定台新信用卡最高享100%回饋，放大優惠回饋滿手拿
|日盛國際商業銀行
|- 綁定日盛信用卡前1,000名，刷滿3,000元且達到三倍券條件，加碼送 150 元活動金！
|安泰商業銀行
|- 振興三倍券綁定「安泰悠遊聯名卡」消費滿NT$3,000回饋NT$300。自動加值再享5%回饋。
|中國信託商業銀行
|- 振興三倍券綁定中信卡！新戶最高回饋3,100元、刷卡最高享20%、加碼再送2,000台Switch！
|台灣樂天信用卡
|- 活動期間前10,000名綁定台灣樂天信用卡且消費金額達NT$3,000,享刷卡金加碼回饋100元。
|台灣美國運通
|- 振興券登錄刷卡滿額最高贈2千積分！回饋同享美國運通年度優惠、指定卡別同享「日常消費．幸福回饋」刷卡金活動。
三倍券電子支付優惠
|電子支付服務
|優惠內容
|LINE Pay Money
|- 早鳥最高享LINE POINTS 400點
- 晚鳥也享LINE POINTS 100點
- 抽獎樂返LINE POINTS 5000點
- 連結指定銀行最高加 ...更多
|Pi拍錢包
|- 登記綁定三倍券筆筆P幣折抵隨機回饋最高100%，指定通路加碼最高再回饋14%
|台灣 Pay
|-「振興三倍券」綁定台灣Ｐａｙ掃碼支付享３００元回饋金，新戶再享１００元回饋金，至指定特店消費平均回饋２０％（最高１５００元），還可參加「百萬汽車」抽獎活動。
|悠遊付
|- 以悠遊付成功領取振興三倍券，可享最高500元加碼回饋
|HAPPY GO Pay
|- HAPPY GO Pay 累積刷3千最高贈7,470點，贈送點數含振興券2千元以7,000點形式贈送與新戶首刷禮及單筆滿額之回饋點數
|icash Pay
|- 2020.7.1~12.31 持 iCash Pay 登錄數位振興三倍券消費滿額再享最高885元等值回饋，詳見icash Pay官網
|街口支付
|- 消費享回饋(聯名卡6%/帳戶2%)
- 指定銀行付款加碼100%回饋
- 指定期間加碼最高10%回饋
- 滿額送超值禮包 再抽街口幣
- 活動詳情屆時請詳街口支付APP 公告
|歐付寶
|-『綁定及消費滿額』雙重送！東區人氣居酒屋-歐買尬日式海鮮串燒+順發3C折價券
|橘子支付
|- 消費滿三千加碼贈送200元零用金。
|簡單行動支付
|- 首次註冊成為【ezPay簡單付】會員，消費滿NT$3,000元，除振興三倍券NT$2,000回饋金，【ezPay簡單付】加碼贈MyCard點數500點
- 既有【ezPay簡單付】會員，消費滿NT$3,000元，除振興三倍券NT$2,000回饋金，【ezPay簡單付】加碼贈MyCard點數200 ...更多
電子票證優惠
|電子票證
|優惠內容
|悠遊卡
|- 以悠遊卡成功領取振興三倍券，可享最高 300 元加碼回饋
|iPASS 一卡通
|- 指定卡別於全國加油站、美廉社、全聯、小北百貨等商店享優惠!
綁定王道一卡通簽帳金融卡再加碼回饋 150 元
|有錢卡
|- 振興綁有錢 快樂賺最高300元
- 綁定有錢卡消費滿額回饋100元
- 搭交通加碼月月回饋最高100元
- 全聯月月最高回饋福利點1仟點（價值100元）
|愛金卡
|- 2020.7.1~12.31持icash2.0登錄數位振興三倍券消費滿額再享最高855元等值回饋，詳見icash官網
紙本領取方法
平台預訂及領取
- 第一梯次
步驟一：7/1~7/7至振興三倍券預定平台預訂繳費 (網站 7/1 啟用)
步驟二：7/15~7/31至您指定的超商(市)領取
- 第二梯次
步驟一：8/1~8/7至振興三倍券預定平台預訂繳費
步驟二：8/15~8/31至您指定的超商(市)領取
超商預訂及領取
- 第一梯次
步驟一：7/1~7/7帶健保卡去超商服務機台預訂
步驟二：7/15~7/31至您指定的超商(市)領取
- 第二梯次
步驟一：8/1~8/7帶健保卡去超商服務機台預訂
步驟二：8/15~8/31至您指定的超商(市)領取
郵局直接領取
7/15~12/31現場領取
詳細資訊：三倍券官網