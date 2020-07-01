行政院所推出的振興三倍券即將在 7/1 開跑，多種領取方式讓大家霧煞煞，各家銀行、信用卡、電子支付也紛紛加入搶券戰局，推出各種優惠，到底三倍券優惠怎麼領最划算？這邊小編幫大家整理三倍券信用卡優惠、電子支付優惠及電子票證優惠懶人包，讓大家的三倍券價值絕對超過三倍，領三倍券之前，趕快來看看怎麼領最划算吧！三倍券使用限制你可以參考：振興經濟三倍券買 1000 送 3000 正式定案，7/1 預購超商及郵局購買懶人包



三倍券信用卡優惠

三倍券電子支付優惠

電子支付服務 優惠內容 LINE Pay Money - 早鳥最高享LINE POINTS 400點

- 晚鳥也享LINE POINTS 100點

- 抽獎樂返LINE POINTS 5000點

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電子票證優惠

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紙本領取方法

平台預訂及領取

- 第一梯次

步驟一：7/1~7/7至振興三倍券預定平台預訂繳費 (網站 7/1 啟用)

步驟二：7/15~7/31至您指定的超商(市)領取

- 第二梯次

步驟一：8/1~8/7至振興三倍券預定平台預訂繳費

步驟二：8/15~8/31至您指定的超商(市)領取

超商預訂及領取

- 第一梯次

步驟一：7/1~7/7帶健保卡去超商服務機台預訂

步驟二：7/15~7/31至您指定的超商(市)領取

- 第二梯次

步驟一：8/1~8/7帶健保卡去超商服務機台預訂

步驟二：8/15~8/31至您指定的超商(市)領取

郵局直接領取

7/15~12/31現場領取

詳細資訊：三倍券官網