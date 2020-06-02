行政院長蘇貞昌 6/2 上午 10 點正式對外說明振興經濟方案，振興消費券正式名稱「三倍券」，買 1000 元可獲得 3000 元券，7/1 網路可預購，7/15 起拿健保卡到郵局就可領取，也可用 App 到 4 大超商領取。除了實體通路領取外，信用卡可直接帳單扣 2000、電子支付入賬 2000。三倍券可使用的形式包含紙本、行動支付、悠遊卡及信用卡等 4 種方式，於 7/15 起全台可正式開始使用。

三倍券領取時間表

民眾：7/1 線上預約7/15 開始花12/31 前要花完

商家：

2020/7/22 起可開始兌換現金

2021/3/31 商家換錢截止

三倍券怎麼買？

1. 實體：攜帶健保卡至郵局購買

2. 網路：7/1 網路訂購，7/15 於 4 大超商皆可領取

可以用電子支付嗎？

可用信用卡、電子支付（台灣 pay、悠遊付、LINE PAY、街口支付等）、電子票證（悠遊卡、一卡通等），7/1 開始綁定，7/15 累積消費滿 3000 後可退回 2000 元。

領取 2000 元通知信用卡透過簡訊、電子支付用 App、電子票證要到超商靠卡感應。

三倍券面額多少？

為刺激消費，民眾可用 1000 元買到 3000 元現金券，面額包含：

- 500 元 4 張

- 200 元 5 張

可以用在哪裡？有什麼限制？

可用於：

- 實體店面

- 護髮

- 美甲

- 餐廳

- 百貨

- 書店

- 夜市

- 旅遊住宿

不能用於：

- 電商網購

- 繳稅

- 繳罰單

- 規費

- 買菸

- 保單

- 股票

- 國民年金

- 卡費

- 禮券

- 儲值

沒 1000 買三倍券怎麼辦？

針對中低收入戶政府會直接撥款 1000 元至帳戶，對於沒有錢購買三倍券的 120 萬中低收入戶來說，就可無後顧之憂購買。

資料來源：https://www.facebook.com/ey.gov.tw/videos/294267815308653