三倍券怎麼買

行政院長蘇貞昌 6/2 上午 10 點正式對外說明振興經濟方案，振興消費券正式名稱「三倍券」，買 1000 元可獲得 3000 元券，7/1 網路可預購，7/15 起拿健保卡到郵局就可領取，也可用 App 到 4 大超商領取。除了實體通路領取外，信用卡可直接帳單扣 2000、電子支付入賬 2000。三倍券可使用的形式包含紙本、行動支付、悠遊卡及信用卡等 4 種方式，於 7/15 起全台可正式開始使用。

三倍券領取時間表

民眾：
7/1 線上預約
7/15 開始花
12/31 前要花完

商家：
2020/7/22 起可開始兌換現金
2021/3/31 商家換錢截止

三倍券怎麼買？

1. 實體：攜帶健保卡至郵局購買
2. 網路：7/1 網路訂購，7/15 於 4 大超商皆可領取

可以用電子支付嗎？

可用信用卡、電子支付（台灣 pay、悠遊付、LINE PAY、街口支付等）、電子票證（悠遊卡、一卡通等），7/1 開始綁定，7/15 累積消費滿 3000 後可退回 2000 元。

領取 2000 元通知信用卡透過簡訊、電子支付用 App、電子票證要到超商靠卡感應。

三倍券面額多少？

為刺激消費，民眾可用 1000 元買到 3000 元現金券，面額包含：
- 500 元 4 張
- 200 元 5 張

可以用在哪裡？有什麼限制？

可用於：
- 實體店面
- 護髮
- 美甲
- 餐廳
- 百貨
- 書店
- 夜市
- 旅遊住宿

不能用於：
- 電商網購
- 繳稅
- 繳罰單
- 規費
- 買菸
- 保單
- 股票
- 國民年金
- 卡費
- 禮券
- 儲值

沒 1000 買三倍券怎麼辦？

針對中低收入戶政府會直接撥款 1000 元至帳戶，對於沒有錢購買三倍券的 120 萬中低收入戶來說，就可無後顧之憂購買。

資料來源：https://www.facebook.com/ey.gov.tw/videos/294267815308653

振興經濟三倍券買 1000 送 3000 正式定案，7/1 預購超商及郵局購買懶人包 相關文章

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