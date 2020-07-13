三倍券詐騙簡訊連結不要點 ! 拜託大家別上當 !

只要有關於利益，就會有詐騙！三倍券也不例外，所以導致詐騙集團、詐騙簡訊通通跑出來作亂啦！而且手法還超多種，經濟部和警政署也在這邊呼籲民眾千萬不要受騙啦 ! 這篇主要是幫大家統整出詐騙集團利用這波三倍券詐騙的手法，教大家如何分辨真假，真的遇到了千萬別上當了啊 !

三倍券詐騙簡訊連結不要點 ! 拜託大家別上當 !

利用假簡訊騙取他人個資

通常這類型簡訊會通知民眾輸入三倍券的資料有誤，無法完成網路預購流程，因此要點選連結網址重新認證身份，如果真的傻傻點進連結輸入個資的話你的個資就被騙走啦！對此經濟部也表示「絕對不會要求民眾輸入個人資料」，在預購完成後，經濟部只會寄送「可到取貨的通路，輸入取貨序號 、領取紙本三倍券」的簡訊內容，且簡訊裡不會出現任何網址連結，所以收到有連結的三倍券相關簡訊拜託都不要點！

另外行政院也提醒民眾，只有兩組電話號碼會通知民眾「領券」：
（1）886911510966
（2）886903447788
只有以上這兩組號碼才是真的簡訊喔！

假網拍真騙錢

三倍券詐騙簡訊連結不要點 ! 拜託大家別上當 !

現在有些民眾可能要上班沒空領取三倍券，或是希望可以多收購三倍券，因此詐騙集團就利用這點，在 FB 社群網站，用低價販售三倍券，誘騙民眾匯款，如果傻傻把錢匯過去，你是真的收不到三倍券的喔！警政署也呼籲民眾，盡量不要透過看不到賣家評價的社群網站購物，高額交易一定要面交，避免賠了夫人又折兵

釣魚簡訊不要點

三倍券詐騙簡訊連結不要點 ! 拜託大家別上當 !

這次領取三倍券的方式比較多種，有些民眾可能會覺得有點難理解，所以手機會常常收到教你如何領取三倍劵的簡訊 ( 附網址 )，詐騙集團就是利用民眾怕麻煩的心理，利用「點連結直接領取三倍券」的方式誘騙民眾點擊連結，但是點擊這類連結可能會導致個資被盜取或是手機中毒，這裡也要再次呼籲大家，不要隨意點擊簡訊中的連結，還有政府不會寄送有連結的三倍券簡訊給民眾

假代辦騙手續費

三倍券詐騙簡訊連結不要點 ! 拜託大家別上當 !

詐騙集團會用協助代辦領取三倍券的名義，詐取手續費，行政院在這邊也提醒民眾，如果自己沒空領取要拜託親友代領的話，一定要依據政府公布的代領流程辦理，如果是到郵局代領的話，代領人本身須配合身分證單雙號前往郵局, 被代領人不受單雙號限制，一人最多可領五份（含自己的），如果是在超商代領則不限份數。

刑事局這邊也提醒民眾如果有發現上述這些情形但不確定是不是詐騙的話，可以撥打「1988 紓困振興專線」或者「165 反詐騙專線」做詢問喔！

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