振興三倍劵是近期最夯的話題，逢人就會問說「你有領三倍券嗎？」，7 月 1 日開始舉行預購領取，不過還是有大部分的民眾不太了解振興三倍券如何領取，除了透過郵局排隊領取振興三倍劵外，還有哪些管道可以領取呢？這篇就是要來教大家如何用利用各種管道來領取振興三倍劵紙本和數位綁定的流程，若你的對於三倍券還不夠了解，那就趕快來看看吧！

振興三倍券到底是什麼？有誰可以領振興三倍券？

因為武漢疫情衝擊國內經濟，政府為了振興各產業發展，行政院推出了振興三倍券，分為實體券與數位支付兩種形式。只要是具有中華民國國籍的國民、擁有居留證，以及外籍配偶皆可申請振興三倍券，沒有任何年齡限制，在 2020 年 12 月前出生，並且取得健保卡的新生兒也包括在內。

有經濟困難的民眾不太需要擔心沒錢購買三倍券，政府已統計出有 120 萬人符合中低收入戶資格，直接會將新台幣 1000 元匯入戶頭，民眾就可以用這 1000 元去郵局或超商購買振興三倍券。

未成年子女也可以領唷！紙本跟數位都可以，可別錯過小朋友的權益。



紙本三倍劵看這裡！領取方式有三種！三種步驟一次看懂

紙本三倍劵類似現金鈔票，民眾必須使用新台幣 1000 元兌換 3000 元的振興三倍券，每人可以拿到 5 張面額 200 元、4 張 500 元的三倍券。

郵局直接領

從 7 月 15 日起，民眾可到全台 1299 間的郵局購買，領取步驟：



攜帶「健保卡」、新台幣 1000 元 到郵局儲匯櫃檯領取號碼牌 櫃檯人員確認身份 領取面額3000元三倍券

超商先預購後領取

超商預購與領取三倍券各分為2梯次，預購第一梯次為 7/1~7/7、第二梯次為 8/1~8/7；領取第一梯次為 7/15~7/31、第二梯次為 8/15~8/31。

先預購 後領取 攜帶「健保卡」、新台幣1000元、手機 到四大超商服務機台（全家、7-11、萊爾富、OK） 插入健保卡 輸入手機號碼，並且確認明細 列印繳費小白單 到櫃檯繳費 預購成功後會收到簡訊通知，或者可到網站查詢取貨序號 到超商服務機台輸入取貨序號 列印領券小白單 攜帶健保卡到櫃台簽收取券

網路先預購後領取

在網路上預購三倍券、再到指定商家領取，預購與領取各分為 2 梯次，預購第一梯次為 7/1~7/7、第二梯次為 8/1~8/7；領取第一梯次為 7/15~7/31、第二梯次為 8/15~8/31。

先預購 後領取 到振興三倍券預購網站 身份驗證（讀卡機插入健保卡，或登入健保快譯通APP取得檢核碼） 確認明細，以及選擇取貨通路（超商、超市、藥妝店） 選擇繳費方式（線上直刷信用卡、超商繳費） 預購成功後會收到簡訊通知，或者可到網站查詢取貨序號 到選定的領券商家（四大超商、全聯、屈臣氏、美聯社、康是美）服務機台輸入取貨序號 列印領券小白單 攜帶健保卡到櫃台簽收取券

數位三倍券預購！領取方式有三種！三種步驟一目瞭然

數位振興三倍券分為民眾常用的三種電子通路，包含信用卡、行動支付、電子票券。通通在 7/1 開始可上網綁定，7/15 開始計算消費，到 12/31 前累積消費滿 3000 元，即可領回 2000 元。

信用卡綁定三倍券

可綁定三倍券的合作銀行共有 30 家

先綁定 消費滿額領回 2000 元 到振興三倍券官網查詢合作銀行，選擇符合自身需求的銀行 點選中意的銀行官網，依照該網站振興三倍券綁定指示操作 消費累積滿 3000 元的 8 天後，消費者會收到簡訊通知 下個月信用卡帳單直接免扣 2000 元

行動支付綁定三倍券

可綁定三倍券的行動支付合作業者共有 10 家

先綁定 消費滿額領回 2000 元 到振興三倍券官網查詢合作業者，選擇符合自身需求的行動支付類別 點選中意的行動支付平台，依照該網站振興三倍券綁定指示操作 消費累積滿 3000 元的 8 天後，消費者會收到簡訊或 APP 通知 2000元可直接回存至行動支付APP中，有些業者提供免費轉入銀行帳戶

電子票證綁定三倍券

可綁定三倍券的電子票證合作業者共有 4 家，包含 iPASS 一卡通、悠遊卡、有錢卡、愛金卡行帳戶

先綁定 消費滿額領回 2000 元 到振興三倍券官網查詢合作業者，選擇符合自身需求的卡別 點選中意的卡別，依照該網站振興三倍券綁定指示操作 消費滿 3000 元的 8 天後，消費者會收到簡訊或 APP 通知 到超商服務機台，插入綁定的卡片，就可直接回存 2000 元到該卡中

數位振興三倍券完整名單一次看

支付工具 業者名稱 電子票證 悠遊卡、iPASS一卡通、有錢卡、iCash(愛金卡) 行動支付 Happy Go Pay、icash Pay、台灣Pay、Line Pay Money、街口支付、Pi拍錢包、悠遊付、歐付寶、橘子支付、簡單行動支付 信用卡 臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰銀、上海商業儲存銀行、富邦、國泰世華、高雄銀行、兆豐、花旗、臺灣中小企、渣打、台中商銀、匯豐、臺灣新光、陽信、三信、中華郵政、聯邦、遠東、元大、永豐、玉山、凱基、星展、台新、日盛、安泰、中信、樂天、臺灣美國通運













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