7/15 日起陸續可以領取政府發放的振興三倍券，目前看到的信用卡優惠最多不過多幾百元而已，但 7-11 卻推出 3000 變 4000 活動，自 7/15 早上 09:00 起至 109/8/14 晚上 11:59 止，拿著紙本三倍券到 7-11，即可換購面額 4000 元的「振興隨取卡」，若你領取的是紙本振興券，或許可以考慮看看讓 3000 變 4000，除了 3000 變 4000 外，7-11 還推出 5 大三倍券優惠，詳細優惠請看下方整理資料，三倍券綁定信用卡優惠可以參考：振興三倍券上路，怎麼領最划算？全台 33 間銀行 / 信用卡 / 電子支付 / 悠遊卡優惠懶人包



3000 變 4000 振興隨取卡取貨時間？

如何領取：預購日＋3 日起（原店取貨）換購活動期限：7/15 ~ 8/14

振興隨取卡使用有什麼限制？

Ｑ：可以買什麼？

Ａ：7-11 可開立統一超商發票之商品

Ｑ：到 7-11 買高鐵、台鐵車票可以用嗎？

Ａ：不行，無法兌領菸品或代收 / 代售業務如高鐵及其他交通票券、藝文票券等、受託代銷商品等

Ｑ：換購 4000 振興隨取卡可以得到 7-11 點數嗎？

Ａ：不行

Ｑ：振興隨取卡的使用期限到什麼時候？

Ａ：使用期限至 2020/12/31

Ｑ：使用期限 2020/12/31 過後，沒用完的 4000 怎麼辦？

Ａ：立即失效且不得要求退現金

Ｑ：4000 振興隨取卡可以分次消費嗎？一定要一次花完 4000？

Ａ：振興隨取卡可分次及併卡使用

優惠 1：紙本振興券 2 倍用活動

活動期間：2020/7/15 9:00～8/14 24:00 止

活動辦法：期間持振興紙本券 200 元，可購滿 400 元指定商品；持振興紙本券500元，可購滿1000元指定商品。結帳總額若超過 400 或 1000 元，差額可以現金支付或是搭配購物金抵用券一起使用 (購物金抵用券恕不找零)。

2 倍用指定商品包含：

果漾蘋果風味蘇打飲料 560ml

Cheers EX強氣泡水500ml

法國EVIAN依雲天然礦泉水500ml

舒跑透明系氣泡水510ml

悅氏 Light 鹼性水 720ml

加拿大ICEFIELD 天然冰河水500ml

立頓萃香奶綠535ml

悅氏六茶550ml

多喝水MORE氣泡水檸檬風味560ml

法國沛綠雅氣泡礦泉水500ml

法國EVIAN依雲天然礦泉水500ml

純沛海洋離子氣泡水560ml

UCC無糖咖啡185g

HIS CAFE純黑咖啡185ml

HIS CAFE醇熟咖啡185ml

伯朗精品咖啡巴西喜拉朵240ml

伯朗精品咖啡衣索比亞240ml

原味本舖蜂蜜菊花茶375ml

原味本舖麥仔茶375ml

紅牌速纖纖維飲料495ml

PowerBOMB爆能能量飲料225ml

桂格100%喝的燕麥290ml

桂格燕麥堅果王290ml

活益比菲多-綠茶多酚340ml

阿華田營養巧克力麥芽牛奶290ml

阿華田黃金大麥麥芽牛奶290ml

蜜蜂故事館蜂蜜檸檬水290ml

波蜜水果園檸檬飲290ml

津津蘆筍汁480ml(盒)

立頓鮮檸紅茶400ml

小美紅豆粉粿冰棒(盒)

小美香草冰淇淋(袋)

統一巷口乾麵麻醬風味4合1袋

卡迪那四重脆香辣口味

卡迪那四重脆起司口味

卡迪那寶卡卡原味42G

模範生點心餅雞汁(大)

奧利奧捲心酥-香草口味

圈圈鹽味2.0 (蛋白質篇)

真魷味(紅燒口味)

華元鹹蔬餅(OPEN!)

CITY CAFE特大冰美式

CITY CAFE特大熱美式

CITY CAFE特大冰拿鐵

CITY CAFE特大熱拿鐵

CITY CAFE精品冰美式

CITY CAFE精品美式

CITY CAFE精品冰拿鐵

CITY CAFE精品拿鐵

TWIX特趣巧克力

雀巢黑嘉麗軟糖-黑莓子

雀巢黑嘉麗軟糖-綜合水果

大波露代可可脂巧克力

健達繽紛樂黑巧克力

滋露仙菓巧克力

樺達硬喉糖(薄荷口味)

樺達硬喉糖(檸檬口味)

BE-KIND海鹽黑巧克力風味堅果棒

BE-KIND花生醬黑巧克力風味堅果棒

能多益榛果可可醬30公克

77黑金剛花生乳加

國際牌3號電池4入

國際牌4號電池4入

Panasonic鹼性3號10入

Panasonic鹼性4號10入

白蘭茶樹除菌洗衣精補充包

優品網霉除霉凝膠100ml

高露潔抗敏專家牙膏110g

多芬滋養柔嫩沐浴乳400ml

我的美麗日記沙地蘆薈舒緩8入

我的美麗日記修護能亮黑珍珠6入

白蘭氏傳統雞精42g

我的健康日記蜂王膠原飲

歐典生機銀耳花釀

日本味王暢快人生草玫精華版

日本味王暢快人生奇異果精華版

優惠 2：紙本券 200 / 250 / 500 限定優惠組

紙本券 200 元：

麒麟一番榨 350cc 罐 6 入 （原價 264 元）

麒麟淡麗 GREEN LABEL 啤酒 6 入（原價 270 元）

德國艾丁格小麥白啤酒 4 入（原價 340 元）

美國藍月白啤酒 473cc 罐 4 入 （原價 316 元）

TOMMI 湯米-壽喜燒牛肉米漢堡 6 入（原價 617 元）

200 元紙本券 + 50 元購物金抵用券或現金：

哈根達斯奇異果優格品脫

哈根達斯草莓品脫

哈根達斯巧克力品脫

哈根達斯香草品脫

哈根達斯芒果品脫

哈根達斯草莓優格冰淇淋品脫

哈根達斯仲夏野莓品脫

哈根達斯黑巧克力脆杏仁品脫

哈根達斯北海道紅豆麻糬品脫

哈根達斯黃桃優格品脫

哈根達斯白桃覆盆子品脫

哈根達斯輕乳酪麻糬品脫

哈根達斯提拉米蘇麻糬品脫

哈根達斯濃脆花生醬品脫

哈根達斯香草焦糖布朗尼品脫

哈根達斯芒果覆盆子品脫

哈根達斯橙花品脫

哈根達斯茉莉覆盆子石榴品脫

哈根達斯淇淋巧酥品脫

哈根達斯橙香柚子品脫

哈根達斯布朗尼瑪奇朵品脫

哈根達斯日式焙茶拿鐵品脫

哈根達斯咖啡品脫

哈根達斯法式烤布蕾麻糬品脫

哈根達斯焦糖核果品脫

哈根達斯哈密瓜冰淇淋品脫

紙本券 500 元：

臺虎精釀長島冰啤7入（原價 693 元）

優惠 3：行動隨時取限定優惠

200 元：

CITY CAFE大冰美 6 杯

CITY CAFE大熱美 6 杯

CITY CAFE大冰拿 5 杯

CITY CAFE大熱拿 5 杯

CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶 5 杯

CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶 5 杯

統一布丁純奶茶 5 杯

水事紀礦泉水 600ml 14 入

統一蜜豆奶-雞蛋口味 250ml 20 入

陽光低糖高纖豆漿 450ml 12 入

陽光無加糖高纖豆漿 450ml 12 入

純喫茶紅茶 650ml 10 入

純喫茶烏龍青 650ml 10 入

純喫茶檸檬紅 650ml 10 入

純喫茶無糖綠 650ml 10 入

純喫茶綠茶 650ml 10 入

純喫茶鮮柚綠 650ml 10 入

純喫茶檸檬綠茶 650ml 10 入

純喫茶紅茶 960ml 7 入

純喫茶綠茶 960ml 7 入

左岸咖啡館無加糖拿鐵 240ml 8 入

左岸咖啡館昂列奶茶 240ml 8 入

瑞穗蘋果牛奶 290ml 8 入

瑞穗巧克力牛奶 290ml 8 入

瑞穗果汁牛奶 290ml 8 入

營養強化高鈣 400ml 7 入

營養強化高鐵 400ml 7 入

統一木瓜牛乳 478ml 7 入

輕鬆小品咖啡 400ml 10 入

晨光嚴選土司 6 入

瑞穗鮮乳土司 5 入

500元：

CITY CAFE 大冰美 17 杯

CITY CAFE 大熱美 17 杯

CITY CAFE 大冰拿 13 杯

CITY CAFE 大熱拿 13 杯

現萃茶四季青茶(冰) 20 杯

現萃茶四季青茶(熱) 20 杯

晨光嚴選土司 15 入

瑞穗鮮乳土司 13 入

桂格養氣人蔘(8000組) 10 瓶

老協珍人蔘精 10 瓶

優惠 4：領券五天限定優惠



1. CITY CAFE 特大杯美式 買 1 送 1

2. CITY CAFE 大杯拿鐵 第 2 杯半價

3. CITY PRIMA 精品美式 買 1 送 1

4. 星巴克黑咖啡系列好友分享券

5. 舒潔棉柔抽取衛生紙特價 89 元/串

優惠 5：綁定數位三倍券信用卡



活動期間：2020/7/15 至 2020/8/31

活動辦法：使用綁定三倍券的信用卡或電子支付，於全台開立統一超商發票的實體門市消費滿 3000 元，贈 500 元 7-ELEVEN 現金抵用券

指定綁定信用卡：國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、永豐銀行

指定電子支付：Taiwan Pay、LINE Pay money、Pi付、橘子支付

資料來源：https://www.7-11.com.tw/event/20coupon/index.aspx