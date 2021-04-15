全家 App 新功能「友善食光地圖」，快速查詢即期折扣食品避免食物浪費！

你知道許多便利商店都會將放超過三天的到期食品全部丟棄，造成許多不必要的食物浪費嗎？為了不讓即將到期的食品浪費，全家 App 推出了「友善食光地圖」這像項新功能，將即將到期前 7 小時的食品以 7 折優惠，來吸引消費者購買，減少食物浪費，並可透過「友善食光地圖」快速查詢離你一公里半內的全家便利商店即期食品及數量，讓消費者在出發覓食前，可提前找尋想要的食品種類，有意願的朋友趕緊到全家購買友善食光商品，一起減少食物浪費及碳排放吧！

全家 App「友善食光地圖」功能介紹

全家 App 新功能「友善食光地圖」，快速查詢即期折扣食品避免食物浪費！

要下載全家 App 的話，App StoreGoogle Play 都能下載的到，下載完成打開後，就可點擊首頁下方的「來把鮮食吃光光」，進到「友善食光」頁面中。在「友善食光」頁面中，你可以從說明得知有分早晚兩個購買時段，上午 10 點至下午 5 點只有飯糰、壽司和手卷，下午 5 點至半夜 12 點會有更多品項，並在有效期限前 7 小商品，都享有 7 折優惠，但要注意的是庫存是依照店家實際數量為準。

全家 App 新功能「友善食光地圖」，快速查詢即期折扣食品避免食物浪費！

當你關掉「友善食光說明」後，便可看到離你一公里半內的全家便利商店的即期食品及數量，你也可以點選右下角的「查看地圖」切換成地圖瀏覽，在地圖上便可以很清楚看到你附近離你最近的全家便利商店。

全家 App 新功能「友善食光地圖」，快速查詢即期折扣食品避免食物浪費！

接著你只要點擊地圖中隨便一間全家便利商店，就可快速得知該店家目前的友善食光商品數量，目前所提供的商品有飯糰手卷、飯類主食、麵類主食、湯品小吃、三明治沙拉、水果甜點、麵包以及吐司蛋糕 8 種，若你直接選商品的話，可以看到更詳細的品名及數量，是不是既方便又實用呢？就讓我們善用全家 App「友善食光地圖」功能，一起愛地球吧！

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