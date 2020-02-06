麥當勞買一送一優惠券

上班不知道午餐吃什麼？麥當勞買一送一優惠券自己印，即日起至 3/5 日止，麥當勞推出「開春獨享優惠券，餐餐優惠省翻天」活動，要什麼買一送一自己印，包含：薯餅、大薯、大飲料、冰炫風、那堤、黑咖啡等 6 項人氣餐點，全部買一送一，要印幾張有幾張，若沒有印表機，直接出示手機畫面也可以，若午餐不知道吃什麼，可以趁著這次的買一送一，久久吃一次麥當勞也不錯！

麥當勞大薯買一送一

進入麥當勞活動頁面，下方的「買一送一賺很大」區域，下拉選單中就可以自行選擇優惠券的張數，每次列印最多 5 張，買一送一品項包括：薯餅、大薯、大飲料、冰炫風、那堤、黑咖啡。除了買一送一外，下方也有輕鬆 3 拚 80 元、超爽大餐 100 元起等優惠選擇~

麥當勞買一送一

選擇好列印張數之後，按下旁邊的「選好了！立即列印即可」，薯餅及大薯供應時間為上午 10:30 後，每次限用一張優惠券，飲料的部分則是可選擇 40 元冷飲，包含汽水類飲品、冰紅茶(檸檬風味/無糖)及冰綠茶(無糖)，買一送一限為同口味之商品。

更為環保的方式是，直接用手機開啟頁面，拿給店員看，就可以取得買一送一優惠，連列印出來都省囉，大家趕快把這個好康分享給同事、朋友吧。

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