YouTube 留言一次匯出

YouTuber 有時可能有要呈現觀眾的留言在影片畫面中，作為與觀眾的互動或是表達感謝之意，若是留言幾十則還可以手動截圖，不過若是影片有上百、上千則，可能光是截圖就會讓你手軟，因此今天要來跟大家分享這款由六指淵製做的線上工具「YouTube 留言轉圖片神器」只要貼上網址 ID，就能夠在幾秒鐘內，輕鬆獲得 YouTube 留言截圖，並且下載為 ZIP，此外六指淵還加碼免費提供 AE 彈出留言特效提供大家免費下載，各為影片創作者有需要的話，趕緊將這個工具收下吧。你也可以參考：一輩子都記得 YouTube 下載只要改成 9iTube，就愛 Tube 就對了！電腦手機皆可

YouTube 留言彈出效果

進入「YouTube 留言轉圖片神器」頁面後，將 YouTube 影片 IF 貼上就可以囉，每部影片網址處 v = 最後那一段編碼，就是屬於每部影片獨一無二的 ID。

AE 效果預設檔下載

貼上後按下擷取就可以取得所有 YouTube 留言截圖啦，而且還經過原角處理，若留言太多的話還具有分頁功能，大家可以一頁一頁慢慢瀏覽，由於瀏覽器的限制，不可能一次下載如此多留言，因此所有縮圖會被打包為一個 ZIP 壓縮檔下載。

YouTube 留言轉圖片神器

下載後就可以直接看到所有留言截圖啦，而且檔名還是直接以留言本身作為命名，這樣的好處除了能夠直接觀看之外，還易於搜尋、挑選特定留言內容來呈現在影片中。


取得留言截圖後，要如何製作彈出特效呢？六指淵也同時提供製做好的特效檔案讓大家下載，直接打開 AE 並匯入 .ffx 的效果預設檔就可以立即套用啦！若你也是影片創作者，或想成為影片創作者，趕快收下這工具吧。

傳送門：YouTube 留言轉圖片神器

下載：
留言彈出效果預設檔：https://66huber.cc/dffx

（首圖來源：擷自六指淵 YouTube 影片畫面）

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