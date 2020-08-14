現在 YouTube 經營已經進入白熱化的時期，競爭非常激烈，因此常常可以看到 YouTuber 舉辦抽獎活動來吸引粉絲關注，不過留言有上千、上萬則的話，有沒有更輕鬆的抽獎方式呢？最近小編發現一款 YouTube 留言抽獎線上工具，只需要貼上影片網址，就可以快速抽出中獎人數，並且有相當完整的過濾條件，包含：留言內容長度、指定留言內容、留言喜歡次數、排除重複中獎人、移除重複留言、排除沒訂閱、日期區間篩選等，各位 YouTube 工作室的工作人員們，趕快收下這款好用的抽獎輔助工具吧。你也可以參考：YouTube 留言轉圖片神器，一鍵打包下載 YouTube 影片留言並輸出 PNG 截圖

進入 YouTube 留言抽獎器後，貼上要抽獎的影片網址，點擊「抓取留言」，這時候系統就會開始爬取影片下方的所有留言。

不過有時候運氣不好，你可能會看到上圖說明「本日 API Key 額度已達上限，請等明天再重試」，這可能是有其它 YouTube 用這個工具抽獎抽太兇，因此你可以等待明天再試，看看開發者是否能夠解決這樣的問題，所以目前跟粉絲交代抽獎日期時，最好以一個區間為主，而非特定某一天抽獎，避免抽獎當天開天窗。

若你成功爬取完留言，就可以開始設定抽獎條件，包含：抽獎人數、留言內容長度、指定留言內容、留言被喜歡次數、排除重複中獎人、移除重複留言、排除沒訂閱、日期區間篩選等，設定完成之後點擊下方的「開始抽獎」就可以囉。

最後就可以在下方看到中獎人資訊，包含名稱、留言內容、回覆數、留言被喜歡次數、發表時間，這樣就可以輕鬆完成 YouTube 留言抽獎啦，有需要的 YouTuber、工作人員們趕快收下吧～

傳送門：YouTube 留言抽獎器