Instagram Picker

IG 小編要進行抽獎時，你都用哪款工具呢？今天小編要與大家分享這款免費的 IG 抽獎工具 Instagram Picker，因為最近看到有人是逐個手寫的方式，製成實體抽獎紙來抽獎，雖然也沒有不好，不過若留言人數有 100 個、1000 個人時你可能會寫道懷疑人生，Instagram Picker 這款工具除了可以滿足你各種 IG 抽獎需求，包含：抽出人數、標記人數篩選、指定留言內容、可以重複留言等，無論用手機、電腦只要開啟瀏覽器就可以輕鬆抽出 IG 幸運的粉絲囉。

ig抽獎神器收費

文章最後方有連結，點擊後即可開啟 Instagram Picker，之前也有幾款也能進行免費 IG 抽獎，不過後來變成要收費啦。今天這款經過小編實測，能夠完全免費抽獎，沒有任何進階的付費功能。

輸入貼文網址、抽獎人數、標記人數、指定留言內容，最後設定是否接受重複留言，按下抽獎就可以啦。要注意的是貼文網址隱私必須是公開，若是私人帳號的話就沒辦法抽囉，我想任何一款抽獎工具都是如此。

ig抽獎免費

按下抽獎後，Instagram Picker 會秀出該篇貼文的照片、幾段文字，幸運兒就直接出現在下方囉。按下下方的「複製得獎帳號」後就可以直接到 IG 貼上得獎人 ID，通知本人中獎啦 ~ 滿簡單的小工具，若你用手機抽的話，可以先開啟螢幕錄影，這樣就能全程錄影抽獎過程並上傳與粉絲分享。

Instagram Picker：https://its-yours-picker.herokuapp.com/

Instagram Picker 抽獎，可設定抽獎人數 / 標記人數 / 指定留言 / 重複留言 相關文章

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Instagram Picker 抽獎，可設定抽獎人數 / 標記人數 / 指定留言 / 重複留言 參考資料

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