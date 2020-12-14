Taplink

IG 因個人檔案限制原因只能放置一個連結，你在煩惱到底這一個額度的限制，要放哪個最重要連結嗎？要如何才能在 Instagram 個人檔案一次放 YouTube、Facebook、個人網站等連結？最近小編發現一個服務 Taplink，透過它就能夠放置多種個人資訊，包含連結、文字、圖片等資訊，完全突破只能放置一個連結的限制，而且完全免費使用，如果你有在個人檔案放置多種社群媒體連結的需求，趕快跟著小編來看看教學如何使用吧。

Taplink

首先進入 Taplink 首頁，點擊 GEt started for free。

ig個人簡介放連結

快速註冊一組帳號，若嫌麻煩的話也可以用 Google 或 FB 帳號快速註冊。

instagram放連結

註冊完畢後登入你的 IG 帳號，並且授權 Taplink 存取用戶名稱及帳號類型。

ig個人檔案放超連結

再來是製作自己的 Taplink 頁面，這個概念像是在 IG 上放上 Taplink 連結，點擊後就會進入這個頁面，這個頁面可以放置任何你想放的資訊，現在我們要來客製化這個頁面。

ig連結youtube

免費會員可以加入頁面的有文字、連結、分頁符號、大頭貼及問答，我覺得這樣就很夠用了，當然付費版有更多進階的功能，如果你有需要也可以參考一下。

ig profile連結

已加入設群媒體連結作為範例，輸入連結名稱、網址後按下 Save changes 即可。這是免費版本能夠做到的部分，進階版還可以再做更細節的調整，比如說框線設計、顏色等。

Taplink

全部都加上去之後，大致上的成果圖就像上圖一樣，有自己的大頭貼、以及各種社群連結。

Taplink

最後按下 Connect with Instagram 與 IG 連結。

ig多連結

並將 Taplink 提供的連結複製起來。

Taplink

將連結貼到自己的 Instagram 個人檔案中，就算大功告成囉。

Taplink

接著朋友點擊你的 Instagram 個人檔案後，就可以看到上圖畫面，找到你的各種社群連結囉。現在社群媒體如此多種類型，透過類似 Taplink 這樣的服務整合一下，能夠讓粉絲們更容易發掘到自己經營的其它社群，連結替各位準備在下方，有需要的朋友趕快去申請一個吧。

傳送門：Taplink

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Член Союза Художников России; Селебрити-фотограф; Автор книг и методических пособий по фотографии; Директор фотошколы; Преподаватель с 16-летним стажем;
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