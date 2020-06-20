IG 電腦回訊息

IG 能不能用電腦回訊息？今天要與大家分享的 IGdm 就是一款專注於 Instagram 電腦訊息回覆的工具，打開來沒有任何的干擾畫面，也看不到任何貼文，完完全全就是設計用來回覆訊息的視窗，IG 小編們若需要一款專門用電腦回 IG 的軟體，我想這款是目前干擾最少、介面最乾淨的工具，將貼文與回覆訊息視窗完全分開，就可以避免工作時的不必要干擾及分心，各位小編若擔心訊息回覆不夠即時、用手機不好回覆 IG 訊息的話，這款 IGdm 真的非常推薦收下～ 你可以參考 IG 官方推出的電腦版：Instagram 電腦版免費下載，可在電腦上回覆私訊訊息！

ig電腦版下載

IGdm 這款工具支援 Windows、Mac 及 Linux 三系統，文章後面有幫大家準備好載點啦，下載之後開啟登入 IG 帳密即可。不過這並非 IG 官方所推出的工具，要交出帳密難免會擔心，不過 IGdm 也有提供開放原始碼，大家可以去查看是否有儲存密碼的行為。

IGdm

登入之後就可以看到，左側一整排是都是近期聊天的朋友，右邊就是回覆訊息的視窗啦。有點類似 IG 版 Facebook Messenger 的概念。

IGdm

左側清單找不到朋友的話，可以直接在上方搜尋欄位輸入好友 IG 搜尋。

ig訊息下載

不論是附件、表情符號通通都能用，我個人覺得 IG 訊息項很大，而且你回覆訊息對你來說很重要的話，這款 IGdm 就非常適合你。

IG小盒子電腦回覆

IGdm

點擊自己的大頭貼，可以看到你自己有追蹤，但卻沒追蹤你的朋友，如果你記仇的話可以一鍵 Unfollow 他們 ~ 總之 IGdm 是一款設計給電腦使用者，專門回覆 Instgram 訊息的工具，各位 IG 小編們有需要的話趕快收下吧！

https://github.com/igdmapps/igdm/

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