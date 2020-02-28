IG 電腦版

IG 小編終於可以脫離小螢幕的綁架啦，微軟的應用程式商店中，出現了 Instagram 電腦版的蹤影，下載後開啟，就可以直接在電腦上滑 IG、看限時動態，最重要的是 IG 私訊訊息也可以在電腦上回覆啦，不管你是用 IG 來看正妹、看貓，或者你需要常常用 IG 回覆訊息，Instagram 電腦版的推出對大家來說絕對是好消息～若你要用電腦發照片，可以參考：IG 電腦傳訊息，教你找回消失的私訊按鈕

Instagram 電腦版

打開 Microsoft Store 搜尋 Instagram 就能夠直接按下取得，接著會自動下載及安裝，過程不到 5 秒鐘，速度非常快。你也可以選擇到文章最下方，點擊下載連結，就可以一鍵打開微軟商店下載。

IG 電腦版

安裝之後開啟，輸入自己的 IG 帳密就可直接登入啦。

IG 電腦回訊息

哇，看到這個久違的畫面，是不是相當舒服呢？限時動態相較於手機版，不是在最上方，而是被整合到右邊的區塊。通知、探索、私訊訊息則是通通放在右上方。

Instagram 電腦版

IG 訊息多的朋友，直接打開小飛機就可以發送、回訊息囉，以前只能在手機上的小螢幕操作，現在終於能夠在電腦上作業啦。

IG 電腦回私訊

雖然說對於電腦螢幕比例來說，看限時動態左右是沒有畫面的，不過放大看也算是不錯的體驗啦。Instagram 電腦版把所有的功能都整合進來了，若要說比較可惜的地方，唯一一點就是依然沒辦法在電腦上上傳照片，除了這點之外，其它手機版做得到的地方，用電腦版也都沒問題囉！

下載：
Instagram 電腦版（Windows 下載）

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