IG帳號要如何分析粉絲呢？可以看出誰退追蹤？哪篇貼文的愛心數最多？留言數最多？還有粉絲的成長與失去人數，甚至是愛心即留言的趨勢圖都可以用「Ins Insights: 粉絲增加分析報告&追蹤」這款 App，來做詳細的分析，目前這款 APP 在 Android 及 iOS 兩個系統中都可以免費下載，如果有 IG 小編的話，這款工具絕對是必收藏，讓你看清楚你的粉絲愛好及粉絲輪廓！

△ iOS 及 Android 系統都可以下載，這裡小編用 Android 系統來做為示範，到 Google Play 下載之後，直接開啟就可以使用啦。

△ 開啟 APP 之後，右下方有一個新增帳號的圖示，點擊登入自己的 IG 就可以囉。這邊必須注意一下，你的帳號必須是公開帳號，才有辦法分析粉絲的資訊，隱私帳號沒有辦法分析。登入之後可以看到自己的帳號，點擊進去之後就能夠看到詳細的分析資訊，包含：粉絲的成長統計等詳細內容。

△ 在這邊就可以看到哪些朋友點最多讚？誰留言最多？甚至是完全沒有點讚、沒有留言的朋友也通通都可以在這邊看到！

△ 上方可以切換分析頁面，像是貼文按讚平均數量、留言平均數量等...在這裡也可以看到哪些貼文最受歡迎，還有按讚及留言的趨勢圖，這邊通通都能夠看的一清二楚，藉由這樣的分析，可以了解粉絲的輪廓及樣貌，慢慢就能夠了解粉絲大概喜歡怎麼樣的貼文，所以趕快把這款好用的免費工具下載起來吧！

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Ins Insights: 粉絲增加分析報告&追蹤（Google Play 下載）

Ins Insights: 粉絲增加分析報告&追蹤（App Store 下載）