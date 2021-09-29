每次 IG 更新總是會推出一些新玩意，而最近 IG 就推出了這款「地圖搜尋」新功能！ IG 「地圖搜尋」新功能相當方便，我們可直接在 IG 地圖上探索自己周邊餐廳與景點，包括有餐廳、咖啡廳、景點、旅館、酒吧等等，當你點開 IG 地圖上的餐廳或景點時，便能快速查看該餐廳詳細資訊及 IG 熱門景點貼文，這功能不僅能為店家增加知名度，同時也讓使用 IG 的朋友更方便找尋自己要的地點喔！更多 IG 有趣新功能，您可以參考這篇：隱藏 IG 貼文按讚人數教學！

IG 「地圖搜尋」新功能使用教學

首先請開啟你的 Instagram App，點選下方的「搜尋」圖示，再點選右上角的「地圖」圖示，進到 IG 地圖頁面後，你會看你目前位置附近的熱門 IG 打卡地標，點進去便可查看貼文。而下方會有熱門搜索標籤，包含餐廳、咖啡廳、景點、酒吧或旅館等。沒有看到右上角「地圖」圖示的朋友，代表你的 IG App 沒有更新，更新之後就會出現囉！

像小編就點選有關「餐廳」的標籤後，IG 地圖就會幫你找出你周遭的熱門餐廳，將下方的餐廳資訊表往上拉，就可以查看你要找的餐廳地點、營業時間以及其他用戶打卡的 IG 貼文。

若你點擊店家或景點右側的「⋯」，便可以選擇要在 Google 地圖中開啟或複製地址，這樣就能讓你快速知道該地點要如何前往。

另外，我們也能在 IG 地圖上的搜尋欄位上，輸入你想找的關鍵字來搜尋你附近的美食與景點，譬如小編搜尋「義大利麵」，就會出現一堆有關義大利麵餐廳資訊，且地圖上也會立即出現你周邊熱門義大利麵餐廳。

若你要找別的縣市熱門餐廳或景點的話，可以先把 IG 地圖縮小，然後移動到你要找的地區，點擊上方的「搜尋這個地區」，IG 地圖就會自動搜尋該地區附近的熱門地標囉！對於想出去玩或想知道你附近有什麼美食的朋友，趕緊開啟 IG 地圖來搜尋吧！