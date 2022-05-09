最近是否常在 Instagram 限時動態上，看到許多附加音樂的貼文呢？原來是 IG 終於正式在台灣開放 IG 「音樂」功能啦！IG 「音樂」限動新功能，不僅能讓你的 IG 限時動態充滿生氣，更能增加朋友或粉絲停留觀看的時間，此外不管是華語歌曲或西洋音樂通通都有，還可讓你自由裁剪音樂段落，最多可播放音樂 15 秒，你也可以將音樂儲存或把音樂傳送給其他朋友聽喔！怎麼使用呢？就讓我們往下看詳細教學吧！更多 IG 新功能，請參考這篇：IG 限動「賀卡」新功能！

IG 限動「音樂」功能使用說明

IG 「音樂」功能怎麼使用呢？首先請開啟 Instagram App 建立「限時動態」＞「貼紙」>「音樂」。

接著你就能在 IG 音樂庫找尋你要放在 IG 限時動態上的音樂歌歌曲，或在上方搜尋欄輸入曲名或歌手找尋也可以。

點擊你要的音樂曲目後，該音樂就會在你的限時動態上自動播放，下方功能列可讓你設定 IG 音樂歌詞呈現樣式。

若你長按下方「白色框框」就能左右移動選擇你要的音樂片段。

點選左下方「數字」圖示可以讓你選擇音樂片段長度，最常 15 秒，若你的 IG 限動是貼影片的話，那麼該通能就會依你影片長度來設定音樂片段長度。

當你發布之後，你的朋友或粉絲就能看到你帶音樂的 IG 限時動態，點擊歌詞的地方，就顯示該音樂的歌名與歌手，你還可以儲存音樂或透過把音樂傳送給其他朋友聽唷！想將自己的 IG 限動便的更有趣更吸引人，趕緊開啟這個「音樂」新功能體驗看看吧！

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