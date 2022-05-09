Instagram 限動「音樂」功能新登場！輕鬆就能把 IG 限動貼文充滿音樂氣氛！

最近是否常在 Instagram 限時動態上，看到許多附加音樂的貼文呢？原來是 IG 終於正式在台灣開放 IG 「音樂」功能啦！IG 「音樂」限動新功能，不僅能讓你的 IG 限時動態充滿生氣，更能增加朋友或粉絲停留觀看的時間，此外不管是華語歌曲或西洋音樂通通都有，還可讓你自由裁剪音樂段落，最多可播放音樂 15 秒，你也可以將音樂儲存或把音樂傳送給其他朋友聽喔！怎麼使用呢？就讓我們往下看詳細教學吧！更多 IG 新功能，請參考這篇：IG 限動「賀卡」新功能！

IG 限動「音樂」功能使用說明

Instagram 限動「音樂」功能新登場！輕鬆就能把 IG 限動貼文充滿音樂氣氛！

IG 「音樂」功能怎麼使用呢？首先請開啟 Instagram App 建立「限時動態」＞「貼紙」>「音樂」。

Instagram 限動「音樂」功能新登場！輕鬆就能把 IG 限動貼文充滿音樂氣氛！

接著你就能在  IG 音樂庫找尋你要放在 IG 限時動態上的音樂歌歌曲，或在上方搜尋欄輸入曲名或歌手找尋也可以。

Instagram 限動「音樂」功能新登場！輕鬆就能把 IG 限動貼文充滿音樂氣氛！

點擊你要的音樂曲目後，該音樂就會在你的限時動態上自動播放，下方功能列可讓你設定 IG 音樂歌詞呈現樣式。

Instagram 限動「音樂」功能新登場！輕鬆就能把 IG 限動貼文充滿音樂氣氛！

若你長按下方「白色框框」就能左右移動選擇你要的音樂片段。

Instagram 限動「音樂」功能新登場！輕鬆就能把 IG 限動貼文充滿音樂氣氛！

點選左下方「數字」圖示可以讓你選擇音樂片段長度，最常 15 秒，若你的 IG 限動是貼影片的話，那麼該通能就會依你影片長度來設定音樂片段長度。

Instagram 限動「音樂」功能新登場！輕鬆就能把 IG 限動貼文充滿音樂氣氛！

當你發布之後，你的朋友或粉絲就能看到你帶音樂的 IG 限時動態，點擊歌詞的地方，就顯示該音樂的歌名與歌手，你還可以儲存音樂或透過把音樂傳送給其他朋友聽唷！想將自己的 IG 限動便的更有趣更吸引人，趕緊開啟這個「音樂」新功能體驗看看吧！

Instagram App：App Store
Instagram App：Google Play

Instagram 限動音樂功能新登場！輕鬆就能把 IG 限動貼文充滿音樂氣息！ 相關文章

訪客留言

Instagram 限動音樂功能新登場！輕鬆就能把 IG 限動貼文充滿音樂氣息！ 參考資料

無參考資訊