想知道如何讓在 IG 上強調出照片中的主角呢？就讓我們透過這個有趣的「Color Highlighter」IG 濾鏡特效來呈現吧！「Color Highlighter」是 IG 最新推出的濾鏡特效，相信有玩過 IG 的朋友，都知道 IG 限動有許多非常好玩的濾鏡特效，那麼 IG 最新推出的這款 Color Highlighter 濾鏡特效，它可以顯示照片裡的其中一個顏色，輕鬆就能把照片中的主角凸顯出來，就是所謂的抽色效果，就讓我們往下看如何使用這個有趣的特效吧！更多的 IG 教學請參考這篇：Instagram 藍勾勾認證取得教學！

Color Highlighter 濾鏡特效使用介紹

首先請開啟 Instagram App，點選左上角的「新增限時動態」後，便可在底下找尋「滴管」圖示，點擊便可直接套用 Color Highlighter 濾鏡特效。

若你發現你找不到 Color Highlighter 濾鏡特效的話，請將特效選單往左滑到底，點選「瀏覽特效」功能，並在上方搜尋欄位上輸入「Color Highlighter」便可以找到該濾鏡特效了。

接著你可以在該特效中點選右下角的「儲存特效」按鈕，之後便可在限時動態下方看到它了。

接著點選該濾鏡後，你就可以針對你想凸顯照片重點的地方，用手指點擊該處畫面，像我想凸顯水的部分，畫面就只會顯示水的顏色，其它地方都會呈現黑白，效果感覺挺好的！

另外，Color Highlighter 濾鏡特效用在美食照片上效果也相當不錯，若你想讓朋友或粉絲一秒知道照片主要重點地方的話，這個濾鏡特效絕對是最佳的輔助工具，趕緊開啟你的 IG App 動手玩玩看吧！

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