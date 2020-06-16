「略過廣告」這個詞你是否感到很熟悉呢？沒錯，就是我們在看 YouTube 時右下角那個最常按的「略過廣告」，前幾天網友的分享：在 YouTube 網頁版網址欄位中輸入「.」，就能夠完美去除 YouTube 廣告，這應該是 YouTube 的 Bug，但是小編一直沒有去嘗試，因為心想應該沒多久 YouTube 就會修復這個漏洞了吧，沒想到今天看影片時，心血來潮嘗試了一下，沒想到這個去除廣告的方法依然可以使用，而且只要輸入一次，看其它影片就會一律套用 ~ 這樣不就等於 0 元買了 YouTube Premium 大家最在意的功能啦，話不多說趕快來試試看吧。你也可以參考：YouTube Vanced 14.06.54 APK 下載，目前最強 YouTube 擋廣告背景聽音樂神器！

還沒有使用暗黑 YouTube 去廣告大法前，先來看一下正常的影片，大部分都會有廣告出現沒問題。

接下來進入正題啦，找到自己想看的 YouTube 影片，在 www.youtube.com/ 網址中的 com 後面加入一個「.」如上圖所示，並按下 Enter。此時就完成去除廣告的動作啦！你可以試著重新播放影片，觀察看看是否已沒有廣告囉。

或是點擊右邊的推薦影片，點擊右編的推薦影片後，上方網址欄位的「.」不會消失，也就是說切換影片後，不用再重新打一次「.」就可以無廣告看 YouTube 影片了，以上方法僅限於網頁版 YouTube，Apppp 版本就無法囉，不過感覺 YouTube 官方很快就會移除這個漏洞，在還能夠使用時，大家可以自己試試看囉。