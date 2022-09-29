看 YouTube 想要沒廣告，又不想傷荷包訂閱 Premium 怎麼辦？最近小編看到有號稱 YouTube 鏡像版的網站名為 Invidious，本來是作為給在大陸的朋友免翻牆就可觀看 YouTube 的網站，但在台灣其實也可以用，因為完全沒有廣告，還可以下載影片，甚至也可以訂閱頻道，基本上就跟 YouTube 一模一樣，連訂閱數、留言都一起搬了過去，有興趣的朋友可以去逛逛。用 Android 手機的朋友，也可以使用 YouTube Vanced 來實現無廣告看 YouTube。

進入 Invidious 之後，就可以看到熟悉的影片縮圖，包含影片標題、頻道名稱、上架日期、觀看次數。

基本上所有的頻道都能搜尋的到，不論中文、英文還是阿拉伯文，然後連 YouTube 頻道的資訊、訂閱數通通都一模一樣，還可以直接連回 YouTube 頻道觀看。

整個網站載入速度比 YouTube 慢一些、影片觀看畫質也只能 720P，不過好處就是沒有廣告，在大陸工作的朋友也不用翻前就能直接觀看。

另外還有附加的功能是，可以直接下載 1080P (含) 以下畫質的影片，小編將這個 YouTube 鏡像站連結提供在下方，有需要的朋友請自行收藏起來囉。

傳送門：Invidious