YouTube背景播放音樂

YouTube 廣告太多嗎？之前分享過一款限時免費的 YouTube 擋廣告神器 Tube Browswer，今天再來分享一個「YouTube Vanced」，首先我個人覺得它的名稱就相當有趣，原本它的名字應該要叫做 YouTube 「Advanced」，那為什麼後來叫 YouTube Vanced 呢？大家有想到嗎？因為少了 AD (廣告的英文說法)！沒錯，這款 APP 就是讓大家不用看 AD (廣告)，而且還支援背景播放音樂，是不是很簡單呢？

YouTube Vanced APK下載

首先進入 YouTube Vanced 官方網站，就可以看到 Vanced MAnager 最新版 v2.1.0 下載連結（文章後方有下載連結），下載之後就可進行安裝。

YouTube Vanced APK下載

最新版的 YouTube Vanced 安裝方法與最一開始有點不同，現在需要透過 Vanced Manager 管理器來安裝 YouTube Vanced 及 YouTube Music，進入 Vanced Manager 後將兩項都勾選起來就可以了，未來更新也是直接在 Vanced Manager 裡面更新，這樣比起下載 APK 會方便許多。

YouTube Vanced APK下載

然後選擇你的手機是否有越獄，我想大多數人都是跟小編一樣沒越獄，因此可以點擊右下方 nonroot 繼續下一步，然後畫面最上方三個選項都進行安裝，其中有一個選項大家可能較陌生，Vanced MicroG 是讓我們能夠登入 Google 帳戶，這樣就能夠取用 YouTube 裡面的觀看資料。

如何登入 YouTube 帳號？

除了 YouTube Vanced 之外，如果你要登入 YouTube 帳號，必須另外安裝一個名為「MicroG」的 APK 檔，沒有安裝的話，YouTube Vanced 沒有辦法登入 YouTube 帳號喔，「MicroG」哪裡下載呢？在 Vanced Manager 管理器裡面就可以下載，你只需要點擊文章後方的連結下載 Vanced Manager 管理器即可。

YouTube Vanced APK下載

不是從 Google Play 官方下載的 App，會需要「手動允許」安裝外部來源應用程式，允許後依序等待安裝完成就可以正常使用囉。

YouTube Vanced APK下載

安裝完成之後會看到三組應用程式，分別是 YouTube Vanced、YouTube Music 及 Vanced MicroG，無廣告看 YouTube 影片基本上點開 YouTube Vanced 就可以啦。

YouTube Vanced APK下載

要背景聽 YouTube 音樂或無廣告聽音樂，點開 YouTube Music 之後，按下「開始免費試用」，可以看到「已取消購買」字樣，此時就代表能夠正常使用囉。

YouTube Vanced APK下載

YouTube 音樂能夠背景播放且沒有廣告～有需要的朋友們，趕快下載起來吧！

https://youtubevanced.com/

Vanced Manager：
Vanced Manager 2.6.0.apk（GOOGLE下載）
Vanced Manager 2.6.0.apk（1DRV下載）
Vanced Manager 2.6.0.apk（MEDIAFIRE下載）
Vanced Manager 2.6.0.apk（RAPIDGATOR下載）
Vanced Manager 2.6.0.apk（MEGA下載）
檔案大小：4.30 MB

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