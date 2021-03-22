想讓你的 Instagram 帳號跟名人一樣，擁有藍勾勾認證嗎？就讓小編教你申請 IG 藍勾勾認證的方法吧！以前在 IG 上只有人氣公眾人物或知名品牌才能擁有藍勾勾的申請資格，不過因 IG 假帳號事件越來越頻繁，導致 IG 放寬藍勾勾申請限制，有了藍勾勾就能讓帳號提升曝光率、提高可靠信度以及使用限時動態特殊功能，那麼究竟該如何申請 IG 藍勾勾認證呢？就讓我們往下看完整的申請步驟教學吧！想知更多 IG 教學的話，可參考這篇：IG 必學！限時動態多張照片的小技巧！

Instagram 帳號藍勾勾認證申請教學

首先請先到你的 IG 個人帳戶中，點選右上角「☰」功能圖示，並點開「設定」。

接著點選「帳號」> 「申請驗證」。

接著在申請驗證頁面中，輸入你的全名、又名、帳號類別，並且點選「選擇檔案」上傳一張你的身分證、駕照或正式企業文件照片，全部用好之後，便可按下「傳送」按鈕進行藍勾勾驗證，最後就讓我們靜靜待 IG 通知你結果吧！對於想擁有藍勾勾認證帳號的朋友，趕緊參考以上的教學步驟進行申請吧！

擁有藍勾勾認證的 3 大好處



1 . 提升帳號曝光率：擁有藍勾勾帳戶是經過認證的 IG 帳戶，IG 會把有藍勾勾的帳戶置頂在相關搜尋結果上方機率大幅提升。

2 . 提高可信度：因為 IG 上的假消息太多，導致許多用戶不確定 IG，但如果是由有藍勾勾帳戶所發佈的消息自然可信度就大幅提升許多。

3 . 限時動態特殊功能：之前只有 IG 粉絲數量超過 1 萬的用戶，才能在限時動態中使用「往上滑看更多」、「加上連結」功能，現在只要你擁有藍勾勾的用戶，就算粉絲數量不到 1 萬也可能上喔！

IG 藍勾勾申請條件限制



• 真實呈現：你的帳號必須為真實的人物、註冊企業商家或實體。

• 不重複：你的帳號必須是此人物或企業商家的唯一代表。每個人物或企業商家只能驗證一個帳號，多語言帳號除外。我們不會驗證一般興趣帳號（例如：@puppymemes）。

• 完整：你的帳號必須公開，並擁有個人簡介、大頭貼照以及至少一則貼文。你的個人檔案不能含有其他社交媒體「加我為好友」的連結。

• 著名：你的帳號必須代表知名且搜尋率高的人物、品牌或實體。我們會審查出現在多則新聞來源的帳號，但我們不會將付費或推廣內容視為審查來源。