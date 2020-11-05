你們知道最近 IG 又推出了一款全新「限時聊天模式」嗎？大家還記得不久前，Instagram 才推出 10 周年彩蛋活動，可讓你隨時更換「新舊 IG App 圖示」，以及透過「限動地圖與限動日曆」來查看種種美好回憶等功能對吧！如今 IG 又新增了全新的「限時模式」，在 IG 限時模式中所有對話紀錄，只要關閉後就會自動刪除，若雙方都在限時模式中使用「截圖」或「螢幕錄影」，便會在聊天室中留下痕跡，這樣做壞事都會被對方看到囉 XD！就讓我們往下看如何使用吧！

首先先到 IG 中開啟一個聊天室，接著用手指把聊天室往上拉，你就會看到下方跑出「開啟限時模式」的圖示。

當我們進到「限時模式」後，就會跑出一堆「噓」的表情符號，接妳你就會在下方看到，當你關閉此聊天室後，你所跟對方所梁天的紀錄便會自動刪除。

若你想關閉限時聊天模式，可以直接按聊天室左上角「<」圖示或點擊聊天室上方的「關閉限時模式」回到一般模式，離開後限時模式內的對話紀錄就會自動刪除。

不過小編發現，當你點選聊天室左上角「<」的圖示，你會看到聊天列表上會有一個小圈圈圖案在上面，這代表你還在限時模式中，你必須要點擊「關閉限時模式」才能真的切換回一般模式！

這邊要提醒大家，在 IG 限時模式中，只要對方有做「截圖」或「螢幕錄影」的動作，都會顯示在聊天室內，且雙方都能看得到喔！

若對方中途關閉限時模式，雙方都會回到一般的聊天模式，接著你會在你的聊天室畫面上看到「使用限時模式傳送的」訊息，這代表你在一小段時間裡，還是會看到雙方剛剛在限時模式所聊的對話內容，不過過一會就會不見了。最後還是要提醒各位，雖然關閉限時模式訊息內容會消失，但如果聊天過程中有人進行「螢幕截圖」或「錄影」功能，系統上還是會留下痕跡，所以大家在使用上還是要多留意，否則做壞事很快就會被抓包喔 XD！