大家都知道自己的 Instagram 貼文底下可以讓你的朋友或粉絲留言對吧？但如果你想關閉 IG 貼文留言功能也可以嗎？答案是可以的！只要關閉該則貼文留言功能，那則貼文的留言功能就會消失，若要恢復留言功能一樣隨時都可以恢復。另外，你也可以更改 IG 留言權限，將原本設定的「所有人」更換成「追蹤的用戶和粉絲」、「你追蹤的用戶」與「你的粉絲」，想知道如何設定嗎？就讓我們趕緊往下看詳細的 IG 教學吧！更多其他 IG 教學，可以參考這篇：IG 限時模式中訊息小技巧，還有自拍貼圖新功能！

如何將 IG 留言功能關閉與開啟？

若你想將某則 IG 貼文留言關閉的話，只要在該則留言貼文的右上角點選「...」，便可點擊「關閉留言功能」，這樣你的貼文底下就只剩下愛心以及分享功能可使用。

若你要恢復留言功能，一樣點選該貼文右上角的「...」，點擊「開啟留言功能」便可恢復囉！

如何更改 IG 留言權限？

首先先到個人檔案頁面，點擊右上角的「功能列」圖示，點選「設定」>「隱私設定」。

在隱私設定中，點選「留言」便可進到流言控制項，在留言控制項內，你可以在「允許留言」、「封鎖留言的對象」以及「過濾」這些選項中進行相關設定。

接著我們可以在「允許留言」中，將原本設定的「所有人」更換成「追蹤的用戶和粉絲」、「你追蹤的用戶」與「你的粉絲」，更改成功後，就會只有特定資格的人才能在你的貼文底下進行留言，不過這邊要提醒大家，只有公開帳號才能設定「允許留言」這項功能喔！看完以上教學大家都學會了嗎？現在就到你的 Instagram 去試試看吧！