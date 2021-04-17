IG 小教室！當你遇到選擇困難時，教你使用「票選活動」讓朋友、粉絲幫你選擇吧！

每當你要買東西或思考人生上與生活上某個抉擇時，是否常常猶豫不決下不了決定呢？那麼我們不妨透過 Instagram 限動「票選活動」讓朋友、粉絲幫你選擇吧！IG 限動「票選活動」功能，不僅可以讓你的朋友和粉絲參與你的生活，也能讓他們在你遇到選擇困難時，有效的幫助你最後的決定，此外，你也可以隨時查看大家的投票比數，並且將投票結果分享出來，對經常下不了決定的朋友，這將會是一個很大的幫助！更多的 IG 教學，請參考這篇：IG 必學！限時動態多張照片的小技巧！

IG 限動「票選活動」功能簡單 4 步驟

IG 小教室！當你遇到選擇困難時，教你使用「票選活動」讓朋友、粉絲幫你選擇吧！

步驟 1：首先我們點選自己的「新增限時動態」，接著你就可以選擇要拍照或點選左下角的相簿，選一張圖片加入限動。

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步驟 2：我們點擊上方的「笑臉」圖示，並點選「票選活動」。

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步驟 3：接著我們就在「發問」與「是/否」的地方，填入你要發問的問題與投票選項，好了之後便可發到限時動態中。

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步驟 4：發到限動後，你的朋友與粉絲就能在你限動中投票，並且可看到投票的趴數。

IG 限動「票選活動」如何分享？

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如何將限動上的「票選活動」結果進行分享呢？很簡單，你只要將限動顯示的票選活動頁面往上滑，便可看到票數、投票者、瀏覽者以及分享結果，直接點選「分享結果」便可將票選結果發布到限動中囉！對於常常猶豫不決的朋友，趕緊試試 IG 這個方便的限動「票選活動」功能，讓朋友與粉絲幫你決定吧 XD！

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