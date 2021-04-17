身為社群網站小編的你，是否常常為了社群封面、圖片、影片尺寸而煩惱呢？那麼小編就分享一個實用的 Socialsizes.io 社群網站圖片製作工具給大家！Socialsizes.io 是一個收錄常在社群平台上圖片及影片尺寸的網站，包括有 Instagram、Facbook、Pinterest、Twitter、LinkedIn 以及 YouTube，我們只要把圖片上傳就可自行調整成適合的尺寸 ，完全免費無須註冊，就讓我們往下看簡單的說明吧！更多好用的社群網站圖片製作工具，可參考這篇：Landscape 線上圖片裁切工具！

Socialsizes.io 使用說明

當我們進到 Socialsizes.io 網站後，便可以看到左側常用社群平台的圖片及影片尺寸，好讓你輕鬆選擇你要調整的尺寸，若要上傳圖片的話，直接點選右側的「Upload Image」即可。

圖片上傳後，我們可以自由調整圖片的大小，拉到你選擇的社群圖片尺寸就 OK 了。

若你覺得圖片太過單調的話，右側有形狀、文字等工具可讓你使用。

若不需要的話直接按下「Download」便可下載到電腦中囉！怎麼樣？是不是很簡單就可以將圖片放置到任何社群往網站的尺寸範圍內呢！對常常為了社群封面、圖片、影片尺寸設計而煩惱的朋友，趕緊將 Socialsizes.io 網站收下吧！

Socialsizes.io：https://socialsizes.io/social-media-image-maker/

