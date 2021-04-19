FB 小教室！讓你一次打包 FB 多年的珍貴生活點滴！

想知道要如何將 Facebook 所有資料一次打包下載嗎？就讓小編教你用 FB App 內建的「下載資料」功能來搞定吧！自從 Facebook 在 2005 年開放到現今，已過了 16 年，相信大家有著不少青澀的珍貴的回憶在裡頭，像是年輕時拍的照片、影片、害羞的留言、以及現在的限時動態等資料，都可以讓你全部打包下載到手機中，iOS 與 Android 平台都可以，就讓我們往下看詳細的教學吧！想知道你的 FB 個資有無外洩嗎？趕緊參考這篇：FB 資安外洩 4 種查詢方式！

iOS 一次打包 Facebook 所有資料教學

FB 小教室！讓你一次打包 FB 多年的珍貴生活點滴！

首先先在你的 FB App 中點選右下角的「☰」>「設定」>「個人檔案設定」。

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接著往下滑點選「下載個人檔案資訊」。

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接著你會在「下載資訊」頁面中，看到 FB 預先勾選的所有資訊，若你覺得有些資訊是不需要下載的話，你可以將勾勾取消，而且最下方有「日期範圍」功能讓你選擇下載日期範圍，都確定好之後，便可點選「建立檔案」。

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接著我們切換到「可下載的副本」頁面，你會看到下方顯示「處理中」的資料，這需要等待一段時間，你可以過一段時間再回來看，好了 FB App 會顯示一則「你的 Facebook 資訊檔案已可供下載」的提醒訊息，只要點擊訊息再點選「下載」，就可將你所選的資料下載到手機中了。

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若你手機網站預設是 Safari 的話，那麼點選「下載」後，便可按下 Safari 右上角的「下載」圖示，當檔案下載完畢，便可點選「放大鏡」圖示，接著網站就會自動前往檔案下載位置。

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接著我們點開 Zip 解壓縮後，便可點擊出現在旁邊的「FB 資料夾」，點開後就能看到你所選的所有 Facebook 資料囉！

Android 一次打包 Facebook 所有資料教學

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Android 就跟 iOS 下載步驟是一樣的，比較不同的就是 Android 只能透過 Google 瀏覽器下載，下載完畢後點開 「檔案總管」>「下載」>「Facebook . zip」。

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接著點擊「開始解壓縮」。

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接著你就能點開「FB 資料夾」看到你所選的所有 Facebook 資料囉！對於想將自己以前的 Facebook 資料全打包下載到手機中的朋友，趕緊參考以上的教學，讓你輕輕鬆鬆把滿滿的回憶下載到手機中喔！

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