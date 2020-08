Landscape 是一款簡單的免費線上圖片裁切工具,跟之前介紹的 iLoveIMG 線上圖片編輯工具類似,不過 Landscape 網站上已經幫你把不同社群平台使用的各種圖片尺寸整理好,你只需要上傳圖片選擇需要的社群平台,調整好尺寸後 Landscape 就會把圖片裁切好讓你快速下載,Landscape 目前有支援的圖片尺寸包括 Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、Google+、Pinterest 與 YouTube,要製作各種封面、Banner 圖片的話更加方便唷!

首先打開 Landscape 官網首頁,可以看到「Drag your image here or browse to upload」,意思你可以直接把圖片拖曳近來或是開啟圖片檔案。

把圖片拉進來後,接著選擇你要裁切圖片的社群平台 ( 可一次選多個 ),選好後點選「Next」繼續。

接著會跑出剛才選擇的社交平台圖片適用尺寸,如果圖片大小不適合的就會呈現隱形的樣式,選好之後點選「Next」繼續。

接著就可以開始調整圖片大小、上下左右及圖片反轉,完成後按下「Download」你要的圖片就完成囉 !

接著就可以到你所選的社群平台上,發布裁切好的圖片,是不是感覺照片比平常還要耀眼突出呢 ? 無論現在你的工作是不是社群小編或是藝術創作者,都能透過 Landscape 圖片裁切工具來幫助你在社群平台上獲得更好的按讚點閱率!

Landscape 網站:http://sproutsocial.com/landscape

Landscape 網站內所有社交平台圖片適用圖片尺寸



Facebook 所有尺寸 :



Profile Image 180px X 180px

Cover 820px X 312px

Shared Image 1200px X 630px

Post Image 1200px X 900px

Link Image 1200px X 628px

Highlighted Image 1200px X 717px

Event Image 1920px X 1080px

Group Cover Photo 1640px X 856px

Facebook Stories 1080px X 1920px

Profile Photo 110px X 110px

Square Photo 1080px X 1080px

Landscape Photo 1080px X 608px

Vertical Photo 1080px X 1350px

Instagram Story + IGTV 1080px X 1980px

Profile Photo 400px X 400px

Header Photo 1500px X 500px

Shared Link 1200px X 628px

Single Image Tweet 1200px X 675px

Two Image Tweet 700px X 800px

Three Image Tweet Left Image 700px X 800px

Three Image Tweet Right Image 1200px X 686px

Four Image Tweet 1200px X 600px

Personal Profile Photo 400px X 400px

Personal Profile Banner 1584px X 396px

Company Logo 300px X 300px

Company Page Cover 1535px X 768px

Company Main 1128px X 376px

Company Photos 900px X 600px

Shared Image 1200px X 1200px

Shared Link 1200px X 627px

Profile Image 165px X 165px

Square Pins 1000px X 1000px

Optimal Pins 1000px X 1500px

Logo Pins 1000px X 2100px

Infographic Pins 1000px X 3000px

Board Cover 800px X800px

Channel Icon 800px X 800px

Channel Art 2560px X 1440px

Video Thumbnail 1280px X 720px

