名片、人物介紹、大頭貼、履歷表等照片，如何製作圓形大頭貼？如果自己用圖片編輯軟體肯定要搞很久，最近小編發現 Profile Picture Maker 線上圓形大頭貼產生器，只要將照片上傳，剩下的就交給產生器，能夠製作風格外框、漸層顏色，甚至還能夠風格化照片，特大頭貼加上濾鏡，輸出照片格式支援 PNG 與 JPG、輸出後完全沒有浮水印，若你想要增加網站、名片的質感，這款圓形頭像產生器絕對能夠幫助你節省製作時間，有需要的朋友趕快收下它啦。更多大頭貼工具，你也可以參考：dzook 美式風格大頭貼產生器，用 AI 製作自己的藝術頭像

進入 Profile Picture Maker 首頁後，就可以看到上方的工作區域，點擊 Upload Photo 上傳你的大頭貼照。

小編就用這張照片作為示範，大家可以比較一下編輯前後差異。

上傳後可以拖移照片，讓大頭貼顯示在圓圈裡面的最佳位置，我覺得這個步驟是此工具最值得的地方，因為通常你自己用圖片編輯軟體，搞一個圓形遮罩可能就相當耗時 ~

確定大頭貼位置之後，右邊的區域為編輯區域，首先是 Border，也就是圓形外框的部分 ( 上圖橘色漸層圓圈 )，可以調整粗細、位移、透明度、漸層顏色、單色、漸層位移等，幾乎所有細節皆可調整。

調整完外框後，Profile Picture Maker 還具備照片濾鏡，能夠一鍵將大頭貼照風格化，這邊能夠選擇的顏色就不多，也不能客製化顏色，大家自己斟酌使用囉。

全部完成調整後，下載格式支援 PNG 及 JPG 檔，小編建議下載 PNG 檔，因為 PNG 是下載原始畫質，而 JPG 則會壓縮圖片品質，各位若想要製作類似 IG 風格的圓形大頭貼照，用這款大頭貼產生器就對啦~

傳送門：Profile Picture Maker 圓形大頭貼產生器