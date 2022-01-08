臨時需要大量有差異的大頭貼，不知道從哪裡找嗎？最近小編發現 Free Userpics Pack 提供 100 種不同風格的大頭貼圖像讓大家免費下載，而且能夠免費商業使用，像是製作網頁、開發 App、製作成員簡報等，下載後為 ZIP 壓縮檔，每個大頭貼都有方形及圓形能夠選擇，內有多種風格大頭貼，像是黑白輪廓、彩色填滿、漫畫大頭貼、可愛大頭貼、插畫大頭貼等，需要的朋友別客氣趕快下載起來使用吧，這次的活動可以搭配 TEMP MAIL 臨時信箱使用，這樣不用洩漏自己的真實 Email 也能下載到大頭貼啦。

Free Userpics Pack 提供 100 款大頭貼圖像免費下載，不論是男、女、小朋友還是大人，各式風格的圖片通通都相當齊全。

也有提供相容 Figma 的向量圖形格式，大家還可以自己調整圖片的小細節。

不論是網頁、APP、介面測試、簡報，這些大頭貼通通可以免費商業使用。

進入 Free Userpics Pack 之後，滑動到下方點擊 Free Download 就會進入上圖頁面，輸入 Email 按下 Free Downaload 即可免費下載，這邊信箱可以隨意輸入，不需要經過驗證就可以取得下載位置。

看到這個購買畫面不用緊張，費用是零元，直接點擊 Download 按鈕就可以免費下載大頭貼囉。

下載之後是一個 ZIP 檔，解壓縮後可以獲得 Figma、PNG 及 SVG 檔，資料夾中還分為矩形及圓形大頭貼。

接下來就能夠瀏覽、使用這 100 個大頭貼圖像啦，全部都免費可商業及個人使用，連結幫大家放在下面，先收下或許之後就會用到囉。

下載：

Free Userpics Pack 大頭貼下載