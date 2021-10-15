動漫大頭貼

想要一秒把大頭貼變成「動漫風」嗎？最近小編發現一個有趣的線上工具 AnimeSR，它能夠將「動漫插圖」放大修復，是一款專門為動漫設計的 AI 演算法，最高能夠將動漫圖片「無損放大」4 倍，這是它原始設計的用意，不過並不是大家都有漫畫修復的需求，因此小編實測上傳正常的照片，經過 AI 演算法竟然會變成「動漫風」，也算是一個相當不錯的功能，想要把大頭貼風格化的朋友，請花 1 分鐘來試試這款工具的效果吧！只是想單純無損放大圖片，不想用變成漫畫風格的話，請用 AI Photo Resizer 圖片放大工具。

動漫大頭貼

進入 AnimeSR 首頁後，點擊「上傳圖片」來上傳你要處理的照片。

ai 提高解析度

選好圖片後點擊上傳。

AI 放大圖片

接著給 AnimeSR 一點時間處理照片，大約 10 秒就完成了，不過實際還是要看你的圖片大小，完成後點擊右邊的「下載」鍵就可以儲存囉。不過 AnimeSR 也並不是完全免費，免費版只能處理 10 張照片，如果你想要處理更多額度就必須付費才能解鎖。

ai 放大比例

AnimeSR

來看看上傳真的動漫插圖效果如何，坦白說還不錯，無損放大的效果非常好，原本可以看的到像素一格一格的，經過處理後就好很多！

AnimeSR

漫畫大頭貼

如果你上傳的是一般的照片，AI 一樣會以處理動漫的方法來處理照片，因此想要把大頭貼變成動漫風格的朋友，也可以透過這樣的方式，讓大頭貼變得更佳吸引人。連結放在下方有需要的朋友立馬收下囉。

傳送門：AnimeSR

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