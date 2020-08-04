Upscale by Sticker Mule 有智慧的放大圖片線上工具，放大兩倍也絕不失真

照片縮小很容易，但是照片放大就有點難度，因為照片放大就是會有失真的問題，不過這問題可以交給 Upscale by Sticker Mule 來解決，這是一款有智慧的放大圖的線上工具，跟我們之前也曾推薦過的 Smart upscalerLet's EnhanceBigjpg 的網站類似，有人說 Upscale by Sticker Mule 的放大效果不輸給專業的 Photoshop 修圖軟體，而且完全免費、操作也非常簡單，上傳就會自動放大 2 倍且不失真，小編實測效果也還不錯，若是也有遇到圖片放大失真的困擾，那可以試試看唷！

Upscale by Sticker Mule : https://www.stickermule.com/upscale

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之前有使用過 「Upscale by Sticker Mule」 可直接登入或是以 Email 註冊一下或者也能使用 Google 帳戶登入。

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登入後就會出現「Upload an image」，點開後找到你要放大處理的圖片或照片，檔案會直接上傳到 「Upscale by Sticker Mule」 進行自動放大。

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上傳之後速度很快，幾秒鐘就能搞定，再點擊「Download full image」下載放大後的圖片，「Upload an image」會根據原本的照片自動重新繪製一張新圖片，因此在一些細節或顏色部分可能會和原圖有些差異。

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實際結果，左圖是 1080 X 1080 ( 像素 )，右圖是放大 2 倍的 2160 X 2160 ( 像素 ) ，畫質跟解析度幾乎沒受影響，效果真的相當不錯。

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我再來試一張更小的圖，左圖是 640 X 640 ( 像素 )，右圖是放大 2 倍的 1280 X 1280 ( 像素 )，效果也是相當的不錯。

現今科技網路非常發達，以前沒想過可以做到的事現在都能夠出現在生活中，像「Upscale by Sticker Mule」這種智慧放大圖片線上工具，對於我們電腦文書處理、網頁設計、平面設計、藝術創作等等都是一大幫助，希望以上的介紹，有讓大家認識到「Upscale by Sticker Mule」的好用之處，有需要的人可以先把這個工具收藏在電腦書籤裡，以備不時之需。

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