照片縮小很容易,但是照片放大就有點難度,因為照片放大就是會有失真的問題,不過這問題可以交給 Upscale by Sticker Mule 來解決,這是一款有智慧的放大圖的線上工具,跟我們之前也曾推薦過的 Smart upscaler、Let's Enhance、Bigjpg 的網站類似,有人說 Upscale by Sticker Mule 的放大效果不輸給專業的 Photoshop 修圖軟體,而且完全免費、操作也非常簡單,上傳就會自動放大 2 倍且不失真,小編實測效果也還不錯,若是也有遇到圖片放大失真的困擾,那可以試試看唷!

Upscale by Sticker Mule : https://www.stickermule.com/upscale

打開網頁點擊「 Sign in to get started 」登入帳戶。

之前有使用過 「Upscale by Sticker Mule」 可直接登入或是以 Email 註冊一下或者也能使用 Google 帳戶登入。

登入後就會出現「Upload an image」,點開後找到你要放大處理的圖片或照片,檔案會直接上傳到 「Upscale by Sticker Mule」 進行自動放大。

上傳之後速度很快,幾秒鐘就能搞定,再點擊「Download full image」下載放大後的圖片,「Upload an image」會根據原本的照片自動重新繪製一張新圖片,因此在一些細節或顏色部分可能會和原圖有些差異。

實際結果,左圖是 1080 X 1080 ( 像素 ),右圖是放大 2 倍的 2160 X 2160 ( 像素 ) ,畫質跟解析度幾乎沒受影響,效果真的相當不錯。

我再來試一張更小的圖,左圖是 640 X 640 ( 像素 ),右圖是放大 2 倍的 1280 X 1280 ( 像素 ),效果也是相當的不錯。

現今科技網路非常發達,以前沒想過可以做到的事現在都能夠出現在生活中,像「Upscale by Sticker Mule」這種智慧放大圖片線上工具,對於我們電腦文書處理、網頁設計、平面設計、藝術創作等等都是一大幫助,希望以上的介紹,有讓大家認識到「Upscale by Sticker Mule」的好用之處,有需要的人可以先把這個工具收藏在電腦書籤裡,以備不時之需。

