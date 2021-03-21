Easy Photo Denoise 圖片降噪

拍照時總會遇到光線不足的時候，只好提高 ISO 來拍攝照片，後果就是照片上會有許多噪點，專業一點的人或許可以使用 PhotoShop 來解決噪點的問題，那不會的人怎麼辦呢？可以試試看 Easy Photo Denoise 這款工具，是一款非常簡單的圖片降噪工具，幾個操作步驟就能輕鬆搞定，目前限時免費當中，這款工具一定要留在電腦裡的，總有一天會用到。

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-easy-photo-denoise-100-discount

Easy Photo Denoise 圖片降噪

△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD EASY PHOTO DENOISE NOW。

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△ 該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 之後就能取得軟體下載連結與這次活動的序號。可以到文末下載免安裝版。

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△ 開啟軟體後從選單中 SoftOrbits > 註冊。

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△ 輸入剛剛所取得的活動序號並且註冊。

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△ 看到這畫面代表註冊成功。

Easy Photo Denoise 圖片降噪

△ 降噪的方式從噪聲的地方進入，內建幾種降噪的演算法，大家可以自己隨意挑選試試看，運行後就可以看到結果，點選原始圖檔可以快速與原圖做比對。

Easy Photo Denoise 圖片降噪
Easy Photo Denoise 圖片降噪

△ 簡單的示範大家可以左右滑動圖片比較看看，的確是有效果囉！！！

http://www.softorbits.com/photo-noice-reduction-software/

安裝版：
Easy Photo Denoise 5.0.exe（GOOGLE下載）
Easy Photo Denoise 5.0.exe（1DRV下載）
Easy Photo Denoise 5.0.exe（MEDIAFIRE下載）
Easy Photo Denoise 5.0.exe（RAPIDGATOR下載）
Easy Photo Denoise 5.0.exe（MEGA下載）
檔案大小：13.2 MB

免安裝版：
Easy Photo Denoise 5.0.7z（GOOGLE下載）
Easy Photo Denoise 5.0.7z（1DRV下載）
Easy Photo Denoise 5.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Easy Photo Denoise 5.0.7z（RAPIDGATOR下載）
Easy Photo Denoise 5.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：11.31 MB

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