拍照時總會遇到光線不足的時候,只好提高 ISO 來拍攝照片,後果就是照片上會有許多噪點,專業一點的人或許可以使用 PhotoShop 來解決噪點的問題,那不會的人怎麼辦呢?可以試試看 Easy Photo Denoise 這款工具,是一款非常簡單的圖片降噪工具,幾個操作步驟就能輕鬆搞定,目前限時免費當中,這款工具一定要留在電腦裡的,總有一天會用到。

△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD EASY PHOTO DENOISE NOW。

△ 該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 之後就能取得軟體下載連結與這次活動的序號。可以到文末下載免安裝版。

△ 開啟軟體後從選單中 SoftOrbits > 註冊。

△ 輸入剛剛所取得的活動序號並且註冊。

△ 看到這畫面代表註冊成功。

△ 降噪的方式從噪聲的地方進入,內建幾種降噪的演算法,大家可以自己隨意挑選試試看,運行後就可以看到結果,點選原始圖檔可以快速與原圖做比對。

△ 簡單的示範大家可以左右滑動圖片比較看看,的確是有效果囉!!!

http://www.softorbits.com/photo-noice-reduction-software/

安裝版:

Easy Photo Denoise 5.0.exe(GOOGLE下載)

Easy Photo Denoise 5.0.exe(1DRV下載)

Easy Photo Denoise 5.0.exe(MEDIAFIRE下載)

Easy Photo Denoise 5.0.exe(RAPIDGATOR下載)

Easy Photo Denoise 5.0.exe(MEGA下載)

檔案大小:13.2 MB

免安裝版:

Easy Photo Denoise 5.0.7z(GOOGLE下載)

Easy Photo Denoise 5.0.7z(1DRV下載)

Easy Photo Denoise 5.0.7z(MEDIAFIRE下載)

Easy Photo Denoise 5.0.7z(RAPIDGATOR下載)

Easy Photo Denoise 5.0.7z(MEGA下載)

檔案大小:11.31 MB