AI Image Upscaler 免費線上圖片放大工具，透過 AI 放大 2 倍不失真！

找不到好用的圖片無損放大工具嗎？不妨試試這款 AI Image Upscaler 線上圖片放大工具吧！AI Image Upscaler 是一款免費的線上圖片放大工具，操作非常簡單，只要直接上傳圖片到網站中，網站就會在幾秒內將圖片 2 倍放大，同時又能自動減少噪點讓圖片不失真，目前圖片有支援 JPG、PNG、WEBP、BMP  的格式，檔案大小上限為 4 MB，有需要的朋友可以試試看！更多好用的圖片放大工具，可以參考這篇：Smart upscaler 圖片無損放大服務！

AI Image Upscaler 使用介紹

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進到 AI Image Upscaler 網站後，直接拖曳或點選「Upload Image」上傳圖片，免費用戶只能使用放大兩倍，若你想放大四倍、八倍或其它強化功能就必須進行付費升級。

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圖片上傳後，勾選同意隱私權政策、使用條款，便可按下「Continue」進行下一步。

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接著你就會看到你的圖片放大前與放大後的效果，在右邊放大的部分，是不是更清晰顏色更飽和，一點都沒有失真的感覺，點選下方「Download Image」便可下載圖片。

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接著我們再點選「Go to download」就能將圖片下載到電腦中做使用囉！覺得不錯的朋友可以點擊下方連結將網站收藏起來吧！

AI Image Upscaler：https://upscaler.stockphotos.com/

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