photoshop無損放大

你手邊有圖片需要「無損放大」嗎？最近小編發現 HitPaw Photo Enhancer 無損放大工具，推出限時免費活動，原價 29.99 美元現在能夠免費獲得 1 年份使用序號，它能夠將小尺寸照片 4 倍無損放大，透過獨家 AI 演算法，幾秒鐘的時間就能得到清晰的大圖片，相較一般的無損放大線上服務，不用上傳圖片就能完成無損放大，既然不用上傳就無隱私外洩問題，建議有需要的朋友可以把握限時免費機會收下序號囉。覺得 4 倍還是不夠大？Bigjpg 最大可放大至 16 倍。

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-hitpaw-photo-enhancer-100-discount

photoshop無損放大

進入 HitPaw Photo Enhancer 限時免費頁面，點擊 Download... 按鈕取得序號及載點，文章有幫大家準備好載點囉，可以先下載好再領序號。

ai修復照片

接著選擇要在臉書分享還是填寫 Email 來取得免費序號，不想打擾到朋友的話，臉書貼文設為「只有自己」也可以完成領取唷。我自己是選擇出賣 Email 比較乾脆 XD

HitPaw Photo Enhancer

然後開啟 Email 就可以看到 HitPaw Photo Enhancer 啟用序號，每個人取得的序號會不同，請大家自己前往領取，免安裝版可以到文末下載唷！

照片放大不失真

完成下一步大法就可完成安裝 HitPaw Photo Enhancer。

手機照片放大清晰app

打開 HitPaw Photo Enhancer 之後，先找到右上方 Register 按鈕來啟用序號，輸入 Email 及貼上序號之後，按下 Register 完成啟用。

照片放大輸出

看到上圖畫面，確認一下 Valid Until 日期是一年份的序號沒有錯，按下 OK 就可以開始使用啦。

HitPaw Photo Enhancer

實際看一下 HitPaw Photo Enhancer 無損份大效果，左圖原本是 280 x 187，經過演算法無損放大為 1120 x 748，效果相當不錯！HitPaw Photo Enhancer 有獨家的 TTA 模式，在右上方可以切換，TTA 模式會加強某些風景的細節，不過成功率並不是非常高，大家可以自己試試看，載點在下方，請大家在限時免費結束之前趕快取得囉～

https://www.hitpaw.com/photo-enhancer.html

安裝版：
HitPaw Photo Enhancer.exe（SHAREWAREONSALE下載）
檔案大小：112 MB

免安裝版：
HitPaw Photo Enhancer 1.0.0.3.7z（MEDIAFIRE下載）
HitPaw Photo Enhancer 1.0.0.3.7z（RAPIDGATOR下載）
HitPaw Photo Enhancer 1.0.0.3.7z（MEGA下載）
檔案大小：103 MB

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