一般網站上如果要展示高畫質的照片要怎麼做？通常網站上的圖片大多經過壓縮，為了提升網站的載入速度，但是如果要展示手機的高畫質、相機的銳利時，該怎麼辦？最近小編就發現了這樣一個服務 ZoomHub，只要將照片上傳到 ZoomHub，就可以輕鬆放大再放大，看到高解析度照片中的細節，還可以像在電腦看圖片一樣，自由拖移與縮放，很適合要展示畫質、照片細節的朋友使用，重點是完全免費、免註冊。

進入 ZoomHub 網站後，直接點集左邊 I Have An Image File... 來上傳照片，或者你有照片連結，也可以透過連結來匯入，然後在下面欄位輸入 Email 並點擊 Create，當頁面準備好之後就會透過 Email 通知。

一次只能上傳一張照片，而且官方也沒有表示照片會保留多久。如果你有多張照片要展示，只能一張一張上傳。

按下送出後，馬上到 Email 就會收到信囉，點集信中的連結，就可以看到可以無限放大圖片的頁面啦。

接著就可以在網頁中，用滑鼠自由移動、縮放照片啦，這種體驗真的滿神奇的，就像用電腦內建的看圖工具在看圖一樣，可以輕鬆看到照片裡的細節，還具備 Embed 功能，可以將高畫質圖片嵌入在網站中。

官方有展示實際的應用案例，像是商城的應用，可以放大看到商品的細節，例如包包、衣服、精品、雕刻等等，不過目前此功能還在 Demo 階段，或許未來 ZoomHub 會推出更多功能，目前大家可以試試上傳手邊的高畫質照片，試試看在網頁瀏覽高畫質照片的感覺！

傳送門：ZoomHub