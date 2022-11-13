高畫質照片分享

一般網站上如果要展示高畫質的照片要怎麼做？通常網站上的圖片大多經過壓縮，為了提升網站的載入速度，但是如果要展示手機的高畫質、相機的銳利時，該怎麼辦？最近小編就發現了這樣一個服務 ZoomHub，只要將照片上傳到 ZoomHub，就可以輕鬆放大再放大，看到高解析度照片中的細節，還可以像在電腦看圖片一樣，自由拖移與縮放，很適合要展示畫質、照片細節的朋友使用，重點是完全免費、免註冊。

高畫質照片分享

進入 ZoomHub 網站後，直接點集左邊 I Have An Image File... 來上傳照片，或者你有照片連結，也可以透過連結來匯入，然後在下面欄位輸入 Email 並點擊 Create，當頁面準備好之後就會透過 Email 通知。

網頁看高畫質照片

一次只能上傳一張照片，而且官方也沒有表示照片會保留多久。如果你有多張照片要展示，只能一張一張上傳。

照片放大看細節

按下送出後，馬上到 Email 就會收到信囉，點集信中的連結，就可以看到可以無限放大圖片的頁面啦。

分享高畫質照片

接著就可以在網頁中，用滑鼠自由移動、縮放照片啦，這種體驗真的滿神奇的，就像用電腦內建的看圖工具在看圖一樣，可以輕鬆看到照片裡的細節，還具備 Embed 功能，可以將高畫質圖片嵌入在網站中。

圖片空間

官方有展示實際的應用案例，像是商城的應用，可以放大看到商品的細節，例如包包、衣服、精品、雕刻等等，不過目前此功能還在 Demo 階段，或許未來 ZoomHub 會推出更多功能，目前大家可以試試上傳手邊的高畫質照片，試試看在網頁瀏覽高畫質照片的感覺！

傳送門：ZoomHub

ZoomHub 高畫質圖片分享網站，輕鬆展示單眼相機拍出來的高解析照片 相關文章

訪客留言

ZoomHub 高畫質圖片分享網站，輕鬆展示單眼相機拍出來的高解析照片 參考資料

16 個免費圖床網站全收集 - 穩定國內可用支持外鏈圖片服務推薦 ( ...
下面是異次元收集的一些長期穩定的可以外鏈的免費圖床網站 (圖片上傳託管服務)，都是可以免註冊上傳圖片並支持外鏈的，穩定性、速度各不相同，大家可根據測試結果選擇使用。 部分圖床還擁有類似 PicGo 圖片上傳工具的插件支持，配合使用可提高圖片上傳和複製鏈接的效率。
免費資源網路社群- 開啟Classic FM... - Facebook
ZoomHub 不同於一般圖片空間，上傳高解析度相片還能局部放大. ZoomHub 是一個免費圖片空間，不過和大家熟悉的圖片分享服務有點不太一樣，簡單來說，它可以協助使用者在 ...
Pseric - Twitter
ZoomHub 不同於一般圖片空間，上傳高解析度相片還能局部放大 ... ZoomHub 是一個免費圖片空間，不過和大家熟悉的圖片分享服務有點不太一樣，簡單來說，它可以協助使用 ...
攝影作品使用01 圖床，高畫質顯示方法 - Mobile01
2022年3月21日 — ... 除了使用Flickr 等外部圖床有高畫質顯示使用01內建圖床，常讓各位攝影愛好者感歎01 圖床畫質會差一些這不能怪01，因01本來是以3C產品分享為主， ...
免費資源網路社群 on Twitter: &quot;ZoomHub 不同於一般圖片空 ...
ZoomHub 不同於一般圖片空間，上傳高解析度相片還能局部放大 26 Oct 2022 02:07:52
Bigjpg - AI人工智能圖片無損放大 - 使用人工智能深度卷積神經網 ...
Bigjpg - 使用人工智能深度卷積神經網絡（CNN）智能無損免費放大圖片，可放大4K級超高清分辨率（4000x4000）圖片，最大32倍放大,效果秒殺PhotoZoom放大。 Bigjpg - AI人工智能圖片無損放大 - 使用人工智能深度卷積神經網絡(CNN)無損放大圖片
擁有 LinkedIn 檔案的Jason Wu：ZoomHub 不同於一般圖片空間，上 ...
ZoomHub 是一個免費圖片空間，不過和大家熟悉的圖片分享服務有點不太一樣，簡單來說，它可以協助使用者在線上展示大尺寸、高解析度的圖片，還能夠移動到其他區域，將相片細部放大、縮小或全螢幕顯示。…
三款最好用的照片解析度調整軟體, 幫你快速提高照片清晰度
本篇文章精選了2022年3款如何把照片解析度調高的工具，重點比較各軟體的特色與操作指引，能幫有興趣讀者快速了解。 ... 以上的處理，都能搭配圈選工具鎖定小區域，再對局部進行精修。把增加圖片解析度後的新作品儲存起來，任務完成!
教學 | 痞客邦上傳圖片 - 圖片大小迷思 - Dribs &amp; Drabs
不是痞客VIP的朋友，上傳照片時痞客邦會自動幫你的圖片降低解析度，若想要以原圖呈現該怎麼做？又或是以照片為主的痞客邦VIP部落格，文章中放了許多高解析度照片拖慢了網頁下載速度，真的有必要嗎？這篇文章是要告訴大家，在痞客邦上傳圖片時，我們可以做哪些事情。
ZoomHub 免費圖片分享空間，簡單上傳分享與觀看高解析度的 ...
如果使用滑鼠滾輪的話還可以針對圖片的局部範圍來放大、縮小，相當的方便！ Free Image Hosting ZoomHub. 分享這篇文章.