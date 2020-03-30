圖片有辦法無損放大嗎？今天與大家分享的這款 Waifu2xExtension GUI 軟體，透過深度機器學習，能夠對圖片、GIF 及影片進行無損放大的效果，演算基於 Waifu2x-ncnn-vulkan 和 Waifu2x-converter 引擎，能夠透過支援 vulkan 的顯示卡運算，就是一般的顯卡，也可以切換到 Waifu2x-converter 對圖片進行無損放大，有需要進行圖片放大的朋友，可以將這款軟體下載下來試試看！你也可以試試：Bigjpg 人工智慧放大圖片不失真，最多可放大至 16 倍不失真

Waifu2xExtension GUI 功能特色快速看

支援批量處理靜態圖片、GIF 和影片

支援動漫風格和 3D 寫實風格的圖片

集成多個引擎、強大的硬體相容性，支援 NVIDIA、Intel、AMD 進行運算

無限放大倍數

自定輸出分辨率

支援將放大、降噪後的圖片另存為 .jpg 並自動進行無損壓縮

支援對放大、降噪後的 GIF 自動進行檔案大小優化

多語言（支援中文）

文章最後方有 Waifu2xExtension GUI 載點，下載後安裝就能夠開啟，直接按下最上方「添加路徑」將要進行無損放大的圖片、GIF 檔或影片輸入。然後再設置的地方，挑選要放大的倍數、降噪等級等...全部設定完畢後，按下下方的「開始」按鈕即可。

開始執行後會需要等待一段時間，等待時間根據你的電腦硬體，還有處理的檔案大小有很大的關係，所以就慢慢等待即可。接著來看看幾張對比圖吧：



原始小圖片為 800x535 (.jpg 81.4 KB)，經過 4倍放大、2 級降噪和壓縮後為 3200x2140 (.jpg 881 KB)，可以看到放大後的鹿細毛部份，變得非常清晰，用肉眼分辨不出失真的細節。





原圖經過 2 倍放大，對於卡通風格的圖片，原本模糊的小圖，放大後竟然比原來的小圖還要清晰。





影片也可放大，原始檔與 2 倍放大效果比較

相較於市面上大部分軟體只能放大無損放大圖片，這款 Waifu2xExtension GUI 不管是圖片、GIF 還是影片，通通都能放大，且具有圖片無限放大倍率，算是目前的免費軟體中，非常強大的工具之一，下面連結準備好啦，趕快下載起來吧！

https://github.com/AaronFeng753/Waifu2x-Extension-GUI/

免安裝版：

Waifu2x Extension GUI v1.50.2 Portable.7z（WENSHUSHU下載）

Waifu2x Extension GUI v1.50.2 Portable.7z（MEDIAFIRE下載）

Waifu2x Extension GUI v1.50.2 Portable.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）

檔案大小：190 MB