Caricaturer.io 有趣的 AI 漫畫頭像產生器，最多能產生 64 種不同漫畫面孔！

你需要一個能將頭像轉成誇張漫畫風格的線上工具嗎？那麼這款 Caricaturer.io 漫畫頭像產生器會很適合你！Caricaturer.io 是一款免費的 AI 漫畫頭像製作網站，網站的漫畫風格非常具有張力及戲劇化，若沒註冊直接將照片上的話，只能取得 8 種漫畫頭像，當你註冊後，便可獲得完整的 64 種漫畫頭像，不過製作時間還蠻久的，但網站完成時會用 Email 來通知你，讓你不必花時間乾等喔！更多好看的漫畫頭像產生器，可參考這篇：Image to Cartoon Q 版卡通頭像產生器！

Caricaturer.io 使用介紹

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進到 Caricaturer.io 網站後，直接點選「Upload an Image」上傳照片或將照片從脫面拖曳到網站即可。

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若你沒有註冊的話，只能得到 8 種漫畫頭像，點擊「Download」便可下載。

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若你想取得更多頭像的話，請點選右上角的「Sign up」進行註冊，帳號建好後，請到你的 Email 信箱中進行認證才可正式登入網站。

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註冊登入網站後，上傳照片待頭像生成後，便可點選上方的「Download All」取得 64 種不同風格的漫畫頭像。

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接著你會看到網站給你一段文字說明，表示當網站製作完 64 種頭像時，會使用 Email 通知你，所以在網站製作期間，你可以關閉網站去做自己的想做的事喔！對於喜愛誇張又戲劇系的漫畫頭像風格的朋友，趕緊點擊下方連結前往製作吧！

Caricaturer.io：https://caricaturer.io/

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