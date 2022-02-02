想要測心率手邊卻沒有智慧手環、儀器可以測量嗎？RhythmCam 心率測量 APP 由台大醫院生醫園區分院、敦捷光電共同開發，結合台大生醫園區分院的醫療資源＋敦捷光電的光學量測技術，透過這款 APP 民眾就能夠透過手機鏡頭來測量自己的心率，不論 Android 或 iOS 皆可使用，最後小編還將此 APP 測量的心率與手邊的智慧手環測連結果比較了一下，結果數據差了....請繼續往下看就知道結果啦。

RhythmCam 目前可以在 App Store 及 Google Play 免費下載，下載之後開啟 APP 勾選同意書內容按下繼續。

點擊「訪客登入」即可直接使用，如果想要看測量記錄、鬧鐘、報告的話，建議可以註冊一個帳號。

接著用手指按住鏡頭，就可以開始測量心率啦，過程大約 1~2 分鐘左右就測量完成啦，測量完畢後 APP 還會顯示心率說明。

測量完畢後會有簡單的狀態記錄，點選完畢後選擇完成就結束啦，如果你有註冊會員的話，此次的紀錄會被儲存下來，長期測量就會取得一份報告，包含：歷史圖表追蹤、不同時段、不同狀態的心率資訊變化趨勢。

小編用 APP 測得心率為 84bpm，用智慧手環測得 88bpm，誤差值沒有很大，看起來是可以參考的，最後還是要跟大家提醒，RhythmCam 官方的免則聲明如下：

愛心鏡 RhythmCam APP 不應用作醫療設備

愛心鏡 RhythmCam APP 未經衛生主管機關批准

愛心鏡 RhythmCam APP 不適用於任何疾病之狀況診斷、防 治或治療

愛心鏡 RhythmCam APP 無法代替專業醫療護理

愛心鏡 RhythmCam APP 可能會使 LED 閃光燈過熱

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