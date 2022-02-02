健康 APP

想要測心率手邊卻沒有智慧手環、儀器可以測量嗎？RhythmCam 心率測量 APP 由台大醫院生醫園區分院、敦捷光電共同開發，結合台大生醫園區分院的醫療資源＋敦捷光電的光學量測技術，透過這款 APP 民眾就能夠透過手機鏡頭來測量自己的心率，不論 Android 或 iOS 皆可使用，最後小編還將此 APP 測量的心率與手邊的智慧手環測連結果比較了一下，結果數據差了....請繼續往下看就知道結果啦。

RhythmCam

RhythmCam 目前可以在 App Store 及 Google Play 免費下載，下載之後開啟 APP 勾選同意書內容按下繼續。

RhythmCam

點擊「訪客登入」即可直接使用，如果想要看測量記錄、鬧鐘、報告的話，建議可以註冊一個帳號。

健康 APP

接著用手指按住鏡頭，就可以開始測量心率啦，過程大約 1~2 分鐘左右就測量完成啦，測量完畢後 APP 還會顯示心率說明。

測心跳 App

測量完畢後會有簡單的狀態記錄，點選完畢後選擇完成就結束啦，如果你有註冊會員的話，此次的紀錄會被儲存下來，長期測量就會取得一份報告，包含：歷史圖表追蹤、不同時段、不同狀態的心率資訊變化趨勢。

心率測量 App

小編用 APP 測得心率為 84bpm，用智慧手環測得 88bpm，誤差值沒有很大，看起來是可以參考的，最後還是要跟大家提醒，RhythmCam 官方的免則聲明如下：

  • 愛心鏡 RhythmCam APP 不應用作醫療設備
  • 愛心鏡 RhythmCam APP 未經衛生主管機關批准
  • 愛心鏡 RhythmCam APP 不適用於任何疾病之狀況診斷、防 治或治療
  • 愛心鏡 RhythmCam APP 無法代替專業醫療護理
  • 愛心鏡 RhythmCam APP 可能會使 LED 閃光燈過熱

下載：
RhythmCam ( App Store 下載 )
RhythmCam ( Google Play 下載 )

RhythmCam 心律測量 APP 台大醫院合作開發，開放民眾免費下載 相關文章

訪客留言

RhythmCam 心律測量 APP 台大醫院合作開發，開放民眾免費下載 參考資料

這樣太危險!先別去健身房了!? 戴上手環就能在家上健身課，一目瞭然你的運動成績! | Wondercise 空中健身學院 ...
2020/3/10 · Wondercise 是一款可以讓你欲罷不能，不管是在家裡或戶外空間都能進行訓練的App，但如果只是這樣小編哪有顏面介紹給大家！這款App，除了豐富到不行的訓練課程外，重點就在可以偵測用戶的動作，在訓練過程中 即時動作比對，給予最終訓練分數，連健身教練都無法告訴 ...
心臟病潛在患者福音！手機可測心室顫動 亞洲首款醫用APP準確度逾95％ -- 上報 焦點
1 天前 · 台大醫院、新竹台大分院與光電業者合作，開發推出「愛心鏡Rhythm Cam」心律不整APP。只要將手指放在手機鏡頭1分鐘，就能完成偵測，且敏感度、準確度高達逾95％。這也是通過衛福部食藥署核可、亞洲首款醫用心律不整APP。 ...
台大醫研發國內首款心律不整APP 民眾在家就能自我檢測｜社團法人國家生技醫療產業策進會
2022/1/11 · 來源：中央廣播電臺 撰稿編輯劉品希 心房顫動是臨床上最常見的心律不整，台大醫院開發國內首款心律不整篩檢手機APP「愛心鏡Rhythm Cam」，可提供一般民眾自行篩檢心律不整，也獲得了第十八屆國家新創獎肯定。 心房顫動是國人最常見的心律不整，部分患者常有頭暈、 ...
亞洲第一個！手機鏡頭+APP 1分鐘揪出「心律不整」
22 小時前 — 為讓心房顫動篩檢更及時，臺大醫院、新竹臺大分院與知名光電技術廠利用 ... 開發「愛心鏡Rhythm Cam」APP，是臺灣首款利用PPG技術，獲衛福部許可的 ...
手指放在手機鏡頭上即可測心房顫動臺大醫院推APP自我監測
2 天前 — 心房顫動是心律不整常見的徵兆，有些患者伴隨有頭暈、心悸、胸悶等症狀， ... 放在手機鏡頭上，就可偵測心房顫動，這項技術已經獲得衛生福利部許可， ...
「手貼鏡頭1分鐘」就能救命！ 台大研發亞洲首款醫用心律不整APP-健康-HiNet生活誌
2 天前 · 台大醫院研發出的這款「愛心鏡Rhythm Cam」，也是台灣第一款利用PPG技術獲得衛福部許可的心房顫動篩檢手機APP，提供一般民眾自行篩檢心律不整。也是亞洲第一個獲准的心房顫動篩檢APP。 台大醫院 心血管中心主任陳文鍾表示，心房顫動是成年人 ... ...
[問題] 求推薦心率手環 - 看板 MobileComm - 批踢踢實業坊 - Ptt
2017/2/13 · 看板 MobileComm. 標題 [問題] 求推薦心率手環. 時間 Mon Feb 13 16:09:36 2017. 我是一個睡眠癱瘓症發作頻繁的人 從小到大大約每個月會發作兩到三次 簡單來說睡眠癱瘓症就是鬼壓床 身體是沉睡的但是心理上是醒的 發作的時候心跳會跳很快 且會一直冒冷汗 完全動不 ...
《新創動態》台大醫院、敦捷光電研發國內首款心律不整APP 民眾在家就能自我檢測｜國家新創獎
2022/1/11 · ※台大醫院研發首款心律不整篩檢手機APP「愛心鏡Rhythm Cam」。(照片來源：台大醫院提供) 心房顫動是臨床上最常見的心律不整，台大醫院開發國內首款心律不整篩檢手機APP「愛心鏡Rhythm Cam」，可提供一般民眾自行篩檢心律不整，也獲得了第十八屆國家新創獎肯定。 ...
台大醫研發國內首款心律不整APP 民眾在家就 ... - Yahoo奇摩新聞
2 天前 — 心房顫動是臨床上最常見的心律不整，台大醫院開發國內首款心律不整篩檢 ... 獲得衛福部許可的心房顫動篩檢手機APP，可提供一般民眾自行篩檢心律不整。
台大醫研發國內首款心律不整APP 民眾在家就能自我檢測-生活新聞-新浪新聞中心
1 天前 · 台大醫研發首款心律不整篩檢手機APP「愛心鏡Rhythm Cam」。(台大醫院提供)心房顫動是臨床上最常見的心律不整，台大醫院開發國內首款心律不整篩檢 ...