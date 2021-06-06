此刻疫情相當緊張，網路上傳出「快樂缺氧」一詞，只要血氧量低於 94% 就屬於新冠肺炎高風險族群，消息一出，大家瘋搶能夠「測量血氧運動手錶/手環」，最近小編發現一款 CarePlix Vitals 測血氧 App，不用特別花大錢，就能用現有的手機鏡頭幫你測量血氧含量，不論 Android 或 iOS 通通能用，防疫期間大家自己注意健康情形，有需要的朋友可以下載起來，監測自己的血氧狀況吧。

iOS 的朋友可直接在 App Store 上面下載，Android 的朋友就必須透過 APK 的方式安裝，不論你用哪個系統，文章後方都準備好下載點囉，直接點擊就可以下載並安裝。

安裝完成後，進入主畫面，點擊「Scan Vitals」>「Start Scan」就可以囉，它的原理是透過手機鏡頭搭配閃光燈，來監測手指的血氧濃度。除了血氧濃度之外，還能同時監測心率、呼吸頻率 2 項數據。

接著把手指貼近你的手機鏡頭就開始進行監測，監測時請保持靜止，不要隨意走動、交談，整個過程大約 1 分鐘內就會完成。

最後就可以看到自己的新率、血氧濃度及呼吸頻率囉，點擊綠色按鈕可以將數據儲存到歷史記錄中，有多筆資料之後就能夠觀看自己的血氧變化情形，儲存前會需要你當時的狀態：休息狀態、站立狀態、走路狀態及跑步狀態。

若你有多筆血氧檢測記錄後，回到主畫面只要點擊 Vitals History 就可以看到歷史的血氧記錄。透過簡單的方法就可以檢查血氧狀態，不過這種方式的測量並不是完全準確，只是參考數據，要獲得精確的測量值，還是得透過專業的醫療儀器唷。

https://vitals.careplix.com/

下載：

CarePlix Vitals （App Store 下載）

CarePlix Vitals（APK 下載）