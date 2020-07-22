要設定大頭貼的時候，你會因為害羞而不想露出自己的真面目，不過又不想設定狗狗、貓咪這種看似假帳號會設定的大頭貼嗎？最近小編發現一款「美式大頭貼」App「dzook」，你可以把它視為是一款風格大頭貼產生器，不管你是有自信的帥、還是臉皮薄不敢露臉，經過 dzook 處理之後，自己的臉就像是藝術品般，就像是具備濃濃美式風格的插圖，設為大頭貼不僅具有辨識度，也可以讓人家更容易找到你，多說無益，趕快自己來試試看便知道～你也可以參考：最夯社群 ZEPETO 虛擬形像 Q版人偶，相似度超過 90% 迅速完成！（iOS、Android）

dzook 可在 Google Play 及 App Store 免費下載，文末幫大家準備了載點，點擊安裝即可使用，開啟後可直接拍照，也可從相簿中選取現有照片。



（圖片來源：維基百科）

這裡就暫時借一下柯P 來實測看看效果如何。

拍完照片之後會有大約 30~60 秒的處理時間，雖然說有點長，但是效果還頗不賴的，可選擇透明背景，也可加上任意純色背景。

目前支援的風格除了 Glamour 外也有 Anime 可以選擇，另外兩種還在開發中，不過我個人認為第一種風格比較討喜一些，在保留原本人物特徵的原則下，適度的風格化照片，是近期看過處理的相當不錯的 App，大家趕快上傳自己的照片試試看吧！

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